La industria asturiana crece pese al pinchazo de una de sus principales ramas (en la que ya se anuncian recortes de empleo)

La producción industrial crece en Asturias y ello a pesar de los golpes de la guerra comercial desatada por Estados Unidos, que ha tenido como principal víctima el sector de la fabricación de los productos metálicos, con grandes compañías como Windar negociando ajustes de plantilla.

El índice de producción industrial de Asturias (IPIA), que elabora la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), ha crecido el 1,3% en los tres primeros trimestres del año. En el último mes analizado, el de septiembre, el crecimiento anual fue del 2,8%, manteniendo la tendencia alcista de los meses precedentes.

Según el análisis de Sadei, el comportamiento positivo ha estado marcado por la solidez de las actividades del sector de la metalurgia (5,6% de crecimiento), que se ha visto acompañada por una evolución positiva de la mayor parte del resto de ramas de actividad, especialmente intensa en los casos de alimentación, bebidas y tabaco (11,7 %), industria química (11,6 %) –en parte condicionada por cambios en las fechas de las paradas estivales de algunas plantas relevantes– y otras industrias manufactureras (10,4%). A ellas se une el fuerte incremento experimentado por segundo mes consecutivo en el suministro de gas natural, que sostiene los valores de la rama de energía eléctrica y gas (1,4%), que había experimentado en los últimos tiempos fuertes retrocesos. Hay que tener en cuenta que el pasado mes de julio se concluyeron, por parte de EDP y Corporación Masaveu, las obras de conversión del grupo 2 de la central térmica de Aboño y que, desde entonces, ha dejado de consumir carbón y ahora utiliza gas. Además, con motivo de las medidas para evitar nuevos apagones, las centrales de gas están experimentando un repunte de producción en España y el pasado mes fue la tecnología con mayor generación.

En el lado negativo de la producción fabril de Asturias destaca la caída de la rama de fabricación de productos metálicos (-15,6 %), que había protagonizado avances durante los últimos meses y que, según destaca Sadei "es la principal víctima del rumbo tomado en política económica por la administración de EE UU, al provocar la cancelación de varios proyectos de instalación de parques eólicos en ese país, lo que, unido a la competencia asiática, ha llevado a una de las principales empresas de la rama a presentar un ERE para la salida de unos 70 empleados". Los analistas de Sadei se refieren a Windar y añaden que esa debilidad en la fabricación de productos metálicos se ha trasladado también a la siguiente rama del conglomerado metalmecánico, el de la industria transformadora de los metales, que ha registrado una leve caída del 0,4%.