Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
Estas son las recomendaciones del 112 para proteger a la población
Asturias entra en alerta por fuertes vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se mantiene activo un aviso naranja por Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) por vientos que podrían alcanzar los 110 km/h en la Cordillera y Picos de Europa, desde las 18 horas de este martes hasta las 17.59 horas de mañana miércoles, 5 de noviembre.
Esta situación meteorológica adversa ha obligado a los Servicios de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a emitir una serie de recomendaciones de autoprotección ante las fuertes rachas de viento que se esperan en las próximas horas en diferentes zonas de la región.
Desde el 112 Asturias se aconseja, en el ámbito doméstico, cerrar puertas y ventanas; y retirar de balcones y azoteas los objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o mobiliario.
En el exterior, se recomienda alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse a causa del viento. En el medio natural, especialmente en zonas de montaña o campo abierto, se aconseja evitar subir a lugares altos o expuestos.
Asimismo, en la red viaria se pide a los conductores extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos o restos en la calzada provocados por las rachas.
El SEPA recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Temperaturas cálidas
El temporal de viento trae consigo una subida de las temperaturas. Tanto las mínimas como las máximas suben y se sitúan en torno a los 20 grados.
Para el miércoles se espera una bajada en las mínimas, pero máximas de 23 grados en Gijón, 22 Navia o 21 en Langreo y Avilés.
La alerta por vientos se desactiva el miércoles por la parte, pero hasta entonces se esperan fuertes rachas en el sur de la Cordillera. También podría haber precipitaciones que podrían ser localmente fuertes.
