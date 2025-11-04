José Andrés enseña al mundo la cocina de su tierra en un libro con Asturias en portada: "Es el lugar donde aprendí a comer, a beber y a cocinar"

"Ya es hora de un nuevo libro sobre cocina española". Así anuncia el chef José Andrés el lanzamiento de su nueva publicación, "Spain my way". O dicho en castellano: España a mi manera. En este libro, José Andrés comparte recetas de Asturias, Cataluña y Andalucía, los lugares en los que vivió los primeros 21 años de su vida.

José Andrés, natural de Mieres, le otorga al Principado un lugar destacado en su libro. No solo hay elaboraciones asturianas entre sus páginas, sino que Asturias va en portada y a todo color. En la cubierta, se puede ver al chef escanciando una botella de sidra en Tazones. La foto fue tomada durante una visita en compañía de los hermanos Manzano, Nacho y Esther ya que esta última reside en esta villa marinera.

La portada del nuevo libro del chef José Andrés / LNE

"Quizás los platos más famosos de España no hayan cambiado desde entonces, pero yo sí he cambiado, y seguramente tú también, al igual que las historias que hemos aprendido y vivido, las personas que forman parte de nuestras vidas y los platos que hemos degustado…", explica a sus seguidores en relación a lo que van a encontrar en este libro. Habrá recetas, pero pasadas por la óptima del chef. "Encontrarán recetas de viejos amigos y de nuevos, platos que llevo décadas disfrutando y otros que he descubierto en los últimos años", aclara.

El chef asturiano confiesa que le encanta contar historias así que su libro también se detiene en el quién, el por qué y el cuándo de cada plato. Hay arroces, ensaladas, tapas, guisos, carnes a la brasa, aves de caza, panes, postres y bebidas.

La infancia viajera de José Andrés

José Andrés nació en Asturias, "el precioso noroeste donde se combina la montaña y el mar", explica a los seguidores de su newsletter. A los 6 años, el chef se mudó a las afueras de Barcelona, donde asegura que pasó su infancia en la ciudad, "explorando las vistas, los aromas y los sabores de los mercados y los cafés". Andalucía también tiene mucho peso en su vida. En concreto, veranea en el sur, cerca de donde su esposa Patricia pasó su infancia. Destaca de esta tierra los pescados y los mariscos.

El nuenvo libro de recetas de José Andrés no llegará hasta el año que viene, en concreto hasta el 19 de mayo.