El mejor cine y el mejor teatro siempre, en el Teatro Prendes
Unas de las salas más icónicas te trae los mejores títulos para disfrutar del tiempo en familia
L. L.
El mejor cine y teatro vuelven de la mano del Teatro Prendes. La clásica sala de Candás te trae una vez más algunos de los últimos estrenos de éxito. Títulos con Julia Roberts, Leonardo Dicaprio como protagonistas en propuestas internacionales o Mario Casas como reclamo en títulos patrios.
El plan perfecto para disfrutar en familia con una amplia oferta cultural.
Caza de Brujas
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 7: 20.00h y 23.00h
Domingo 9: 20.00h
Dir: Luca Guadagnino (EEUU, 2025)
¿Buscas pareja? Speed Dating
Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 20€ y
23€ el mismo día del Espectáculo(teatroprendes.es y en taquilla)
Angelo en el bosque misterioso
Domingo 9: 17.30h
Jueves 13: 20.30h
SOTANO B (Asturias), HILO PRODUCCIONES
(Cantabria), LA ESTAMPA TEATRO
(Extremadura) presentan:
Atra Bilis
Jueves 13: 20.30h
SOTANO B (Asturias), HILO PRODUCCIONES
(Cantabria), LA ESTAMPA TEATRO
(Extremadura) presentan: Atra Bilis
Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 10€ y
15€ el mismo día del Espectáculo(teatroprendes. es y en taquilla)
Una batalla tras otra
DÍAS Y HORARIOS MUY ESPECIALES
Viernes 14: 19.30h
Sábado 15: 19.30h y 22.30h
Domingo 16: 19.30h
Sábado 15: 17.30h
Domingo 16: 17.30h
Dir: Paul Thomas Anderson (EEUU, 2025)
La casa de muñecas
Sábado 15: 17.30h
Domingo 16: 17.30h
Teatro para escolares
XXIX CAMPAÑA DE TEATRO PARA ESCOLARES
CURSO 2025/2026. FUNCIONES Nº2 y 3
Martes 18
ELISABETH MARTIN presenta: El mundo de Gloria Fuertes
Jueves 20: 17.00h
24º CONCURSO INTERCENTROS "Melómano"
FASE AUTONÓMICA del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Premio de Interpretación para solistas
La cena
Viernes 21: 20.00h
Sábado 22: 20.00h y 23.00h
Domingo 23: 20.00h
Tom y Jerry: aventura en el tiempo
Sábado 22: 17.30h
Domingo 23: 17.30h
Ópera, El holandés errante
Jueves 27: 19.30h
TEMPORADA OPERA y BALLET EN EL PRENDES
CICLO "EL TEATRO REAL... EN PANTALLA"
La vida de Chuck
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Viernes 28: 20.00h y 23.00h
Domingo 30: 20.00h
El alucinante mundo de Norman
Domingo 30: 17.30h
Regreso al futuro
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES DEL PUENTE
Viernes 5: 20.00h
Domingo 7: 17.30h, 20.00h y 23.00h
Lunes 8: 17.30h y 20.00h
REESTRENO 40 ANIVERSARIO
La ratonera
Sábado 6: 20.00h
La ratonera de Agatha Christie
Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 5€ y 7€ el mismo día del Espectáculo (teatroprendes.es y en taquilla)
Y 2026 ya calienta motores
Enero
Sábado 31: 20.00h
JERÓNIMO GRANDA y MAXI RODRÍGUEZ: Inteligencia Artificial
Mayo
Viernes 15: 20.00h
J.J. Vaquero
Historia
El Teatro Prendes de Candás se inauguró el 1 de enero de 1956 con la proyección de la película "Cuando ruge la marabunta". En 1989 pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Carreño. En 1993 se constituyó el Patronato con el objetivo de promocionar cualquier tipo de actividad sociocultural en el Concejo de Carreño.
