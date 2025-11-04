El mejor cine y el mejor teatro siempre, en el Teatro Prendes

El mejor cine y teatro vuelven de la mano del Teatro Prendes. La clásica sala de Candás te trae una vez más algunos de los últimos estrenos de éxito. Títulos con Julia Roberts, Leonardo Dicaprio como protagonistas en propuestas internacionales o Mario Casas como reclamo en títulos patrios.

El plan perfecto para disfrutar en familia con una amplia oferta cultural.

Caza de Brujas

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 7: 20.00h y 23.00h

Domingo 9: 20.00h

Dir: Luca Guadagnino (EEUU, 2025)

¿Buscas pareja? Speed Dating

Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 20€ y

23€ el mismo día del Espectáculo(teatroprendes.es y en taquilla)

Angelo en el bosque misterioso

Domingo 9: 17.30h

Jueves 13: 20.30h

SOTANO B (Asturias), HILO PRODUCCIONES

(Cantabria), LA ESTAMPA TEATRO

(Extremadura) presentan:

Atra Bilis

Jueves 13: 20.30h

SOTANO B (Asturias), HILO PRODUCCIONES

(Cantabria), LA ESTAMPA TEATRO

(Extremadura) presentan: Atra Bilis

Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 10€ y

15€ el mismo día del Espectáculo(teatroprendes. es y en taquilla)

Una batalla tras otra

DÍAS Y HORARIOS MUY ESPECIALES

Viernes 14: 19.30h

Sábado 15: 19.30h y 22.30h

Domingo 16: 19.30h

Sábado 15: 17.30h

Domingo 16: 17.30h

Dir: Paul Thomas Anderson (EEUU, 2025)

La casa de muñecas

Sábado 15: 17.30h

Domingo 16: 17.30h

Teatro para escolares

XXIX CAMPAÑA DE TEATRO PARA ESCOLARES

CURSO 2025/2026. FUNCIONES Nº2 y 3

Martes 18

ELISABETH MARTIN presenta: El mundo de Gloria Fuertes

Jueves 20: 17.00h

24º CONCURSO INTERCENTROS "Melómano"

FASE AUTONÓMICA del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Premio de Interpretación para solistas

La cena

Viernes 21: 20.00h

Sábado 22: 20.00h y 23.00h

Domingo 23: 20.00h

Tom y Jerry: aventura en el tiempo

Sábado 22: 17.30h

Domingo 23: 17.30h

Ópera, El holandés errante

Jueves 27: 19.30h

TEMPORADA OPERA y BALLET EN EL PRENDES

CICLO "EL TEATRO REAL... EN PANTALLA"

La vida de Chuck

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Viernes 28: 20.00h y 23.00h

Domingo 30: 20.00h

El alucinante mundo de Norman

Domingo 30: 17.30h

Regreso al futuro

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES DEL PUENTE

Viernes 5: 20.00h

Domingo 7: 17.30h, 20.00h y 23.00h

Lunes 8: 17.30h y 20.00h

REESTRENO 40 ANIVERSARIO

La ratonera

Sábado 6: 20.00h

La ratonera de Agatha Christie

Venta Entradas Numeradas Anticipadas: 5€ y 7€ el mismo día del Espectáculo (teatroprendes.es y en taquilla)

Y 2026 ya calienta motores

Enero

Sábado 31: 20.00h

JERÓNIMO GRANDA y MAXI RODRÍGUEZ: Inteligencia Artificial

Mayo

Viernes 15: 20.00h

J.J. Vaquero

Historia

El Teatro Prendes de Candás se inauguró el 1 de enero de 1956 con la proyección de la película "Cuando ruge la marabunta". En 1989 pasó a ser gestionado por el Ayuntamiento de Carreño. En 1993 se constituyó el Patronato con el objetivo de promocionar cualquier tipo de actividad sociocultural en el Concejo de Carreño.