Muere el prestigioso magistrado asturiano Rafael Martín del Peso, el primero en reconocer en una sentencia una violación dentro del matrimonio

El mundo de la judicatura llora al juez Rafael Martín del Peso (San Esteban, Muros de Nalón, 1958), fallecido este martes en el Hospital San Agustín de Avilés de una larga enfermedad que se agravó en los últimos días, lo que había obligado a su hospitalización. Martínez del Peso era presidente de la sección séptima (civil) de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Asturias.

El magistrado residía en Muros de Nalón y tenía cuatro hijos. Ejercía en su tierra desde 1988 –cuando se incorporó a la Audiencia Provincial–, año en el que regresó tras haber pasado por Burgo de Osma (Soria), muy joven, con 23 años. Canarias, Móstoles (Madrid) y los juzgados madrileños de plaza de Castilla fueron otros de los lugares por los que pasó.

Se formó académicamente en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió la carrera de Derecho. Además de en la judicatura, Martín del Peso también ejerció en el ámbito de la docencia, como profesor de Derecho Romano en la UNED de Soria, así como en el Máster de Abogacía con especialización en Derecho Civil-Administrativo, impartido durante varios cursos.

En su currículum figura haber dictado la primera sentencia de Asturias que reconocía una violación dentro del matrimonio, cuando la violencia de género no tenía reconocimiento legal ni contaba con tanta repercusión social. El pasado mayo Rafael Martín del Peso fue homenajeado por el Colegio de Abogados de Oviedo con motivo del II Congreso Nacional de Derecho de Familia, junto al exmagistrado José Antonio Seijas Quintana.