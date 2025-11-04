El PP insiste: "La rebaja fiscal de Barbón castiga a la clase media"

La política tributaria constituye una de las señas de identidad que diferencian las políticas de la izquierda y de la derecha. Otra de ellas es el criterio de distribución del gasto. El Gobierno del socialista Adrián Barbón se enfrenta al debate parlamentario de ambas cuestiones casi solapándose: primero con una reforma del IRPF que se discutirá en la aprobación de la ley, y segundo con el debate presupuestario. En ambas cuestiones, la derecha discrepa profundamente.

El PP considera que Asturias necesita una política de rebaja de impuestos. Se ha convertido en un ariete que los populares aplicarán hasta 2027. Hasta el punto, que el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se levantó de la mesa de negociación del Presupuesto porque el Gobierno regional rechazaba modificar su propuesta tributaria.

El Gobierno sostiene que se trata de una rebaja que beneficia "a la mayoría de los asturianos". El PP en cambio considera que encierra una subida para las clases medias. Su alternativa es una redistribución de los tipos y los tramos sensiblemente distinta a la del Gobierno.

"No podemos comprender cómo, ante un nuevo año de récord de recaudación, el Gobierno de Barbón vuelve a negarse a una bajada real del IRPF para todos los contribuyentes", insistió Álvaro Queipo. También criticó que el Ejecutivo rechace "compensar el efecto de la inflación, que cada vez nos hace más pobres".

El PP propone subir la base liquidable de los primeros tramos, para así compensar el efecto de la inflación; y al tiempo bajar el tipo en los tres primeros tramos, hasta los 53.000 euros de ingresos anuales. Además, mantendría los tipos para los tramos superiores, de modo que también se beneficiarían de la menor fiscalidad.

Los populares señalan, por contra, que la reforma del Gobierno asturiano conlleva dos subidas de tipo: una en las rentas entre 33.000 y 53.000 euros y otra para las rentas de más de 175.000 euros. Con ellas el Gobierno trata de cortar el beneficio fiscal de las rentas bajas, pero para el PP solo tiene una definición: es una subida nominal del IRPF, y una de esas subidas en el tramo de las rentas medias.