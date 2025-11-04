Los profesores asturianos ya no tendrán que medicar a sus alumnos: el Principado da marcha atrás en la Ley de Salud Escolar, que incluirá la figura de la enfermero escolar

“Ha ganado el sentido común”. Así resumieron los sindicatos de la enseñanza el resultado de la reunión celebrada esta tarde con las consejerías de Educación y Salud, en la que se acordó escribir un nuevo texto sobre el anteproyecto de la Ley de Salud Escolar. El actual escrito, tal y como habían denunciado los representantes del profesorado, suponía que los docentes “se excederían en sus funciones” al asumir tareas de carácter sanitario.

En el encuentro, tanto Eva Ledo como Concepción Saavedra aceptaron que “la atención sanitaria debe ser desarrollada por personal sanitario”. De momento, serán 30 profesionales de enfermería quienes se encargarán de atender las distintas necesidades médicas de los centros educativos asturianos.

“Desde ANPE llevábamos tiempo reclamando esta figura, al mismo tiempo que solicitábamos una formación básica para el profesorado en casos de urgencia”, explicó Gumersindo Rodríguez.

Por su parte, el representante de Comisiones Obreras, Borja Llorente, señaló que “tras las propuestas realizadas, las consejeras decidieron empezar de cero un nuevo borrador con artículos menos ambiguos”. Aunque aún no hay plazos fijados para su redacción, el Principado les aseguró que el nuevo texto estará disponible “cuanto antes”.

“Este borrador es una clara demostración de lo que ocurre cuando se legisla sin contar con los trabajadores”, afirmó Miguel Sastre, de Suatea. “Por suerte, ahora sí han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones, y esperamos que la futura ley se adapte realmente a las necesidades del profesorado”, añadió.

También desde UGT expresaron su satisfacción por el acuerdo. “Estamos contentos con esta decisión”, aseguró Cristóbal Puente. “El anteproyecto era un texto ambiguo que dejaba a la interpretación funciones que no deberían estar en manos de un profesor”.

Desde CSIF Asturias valoran la medida como "una victoria del diálogo y la presión sindical responsable, y advertimos que permaneceremos vigilantes para que el nuevo borrador refleje las verdaderas necesidades del profesorado y garantice una educación pública de calidad y segura para toda la comunidad educativa", expresó Jorge Caro.

El Principado por su parte, sigue considerando que esta Ley "es necesaria" por lo que redactarán un nuevo texto tomando como referencia las puntualizaciones de las organizaciones sindicales.

Con esta retirada, los sindicatos confían en que el Gobierno asturiano elabore una norma más clara, participada y respetuosa con las competencias de cada colectivo. Una ley que, según recalcan, “proteja tanto al alumnado como al profesorado sin confundir los ámbitos educativo y sanitario”.