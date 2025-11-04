El suceso inesperado que ha obligado a parar el Pleno de la Junta del Principado y a desalojar a los diputados asturianos

Iba todo normal y según lo esperado en el Pleno de la Junta General del Principado de este martes 4 de noviembre, con un orden del día bastante cargado de preguntas de distintos asuntos a los miembros del Gobierno, cuando la presidenta en funciones, Celia Fernández, tuvo que parar la sesión.

¿El motivo? Una fuga de agua que hizo que cayeran goteras sobre las bancadas de las filas socialistas que, afortunadamente, no estaban muy llenas en esta ocasión, ya que algunos diputados -incluido el presidente, Adrián Barbón, y la vicepresidenta, Gimena Llamedo-, se ausentaron de la sesión.

La fuga apareció cuando había pasado casi una hora desde que había empezado el Pleno e intervenía la diputada del PP Cristina Vega, quien preguntaba al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, sobre política general en materia de carreteras y, en concreto, sobre las intervenciones efectuadas por su consejería en la carretera AS-15.

"Perdone un momentín", le interrumpió Fernández. "Tenemos una fuga de agua. Hay que avisar...". La presidenta en funciones se lo tomó con humor. "Suspendemos el Pleno durante diez minutos, por lo menos para no inundarnos", añadió entre risas.

Los servicios de limpieza retiraron el agua del hemiciclo, sus señorías regresaron a la bancadas y Cristina Vega retomó su intervención. Pudo acabarla sin problema y entonces le tocó el turno a Alejandro Calvo. Pero éste no pudo completar su respuesta.

Celia Fernández tuvo que volver a parar la sesión. "Perdone, Consejero", vuelve el agua...", informó también con humor. "Yo puedo seguir, ¿eh?", soltó Calvo minutos después, mientras el desconcierto continuaba en el hemiciclo. La socialista Dolores Carcedo fue una de las que tuvo salir apurada de su escaño.

Finalmente fue imposible contener la fuga. Así que la presidenta tomó una decisión: pararlo y trasladar a los diputados a la Sala Constitución (antiguo salón de sesiones de la Junta General hasta la V Legislatura), donde continuaron sus señorías hasta concluir el Pleno, pasado el mediodía.

En la Junta General han informado mediante una nota de lo ocurrido. En concreto se rompió una de las bajantes pluviales del Palacio como consecuencia de las labores de revisión y mantenimiento que se llevan a cabo periódicamente en la sede parlamentaria. Esto ocasionó una fuga de agua.

Según la Junta, el personal de mantenimiento, que actuó de inmediato para detener la entrada de agua y proceder a su posterior retirada, así como para evaluar los daños ocasionados, está llevando a cabo labores de limpieza y secado del Hemiciclo, además de una revisión para determinar las causas concretas del suceso y adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.