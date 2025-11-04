Tormenta política por la denuncia de “Miss Asturias” : el PP exige que Barbón “dé la cara” sobre “40 años de contratos amañados”

La diputada regional del Partido Popular Beatriz Polledo ha denunciado hoy la exisenca de una “presunta trama corrupta del PSOE en Asturias” que “apesta y viene apestando desde hace meses”. Polledo se refería a dos hechos vinculados a las investigaciones sobre el llamado “caso Koldo”: primero, las referencias a contratos del Ministerio de Transportes en Asturias y, segundo, la comparecencia de este lunes en el senado de la exafiliada del PSOE gijonés Claudia Montes, conocida como “Miss Asturias” y relacionada con José Luis Ábalos.

Montes afirmó en sede parlamentaria que entró a trabajar en Logirail (empresa filial de Renfe) sin “enchufes”, pero que conoció en su estancia allí irregularidades que comunicó a Ábalos y su asesor Koldo García. Se trataría de irregularidades administrativas vinculadas a las gestiones en Logirail en sus oficinas en Madrid y Asturias. Según Montes, trasladó esa situación en una cena con dirigentes y afiliados socialistas de Gijón, entre ellos el que fuera candidato a la alcaldía Luis Manuel Flórez “Floro”. “Me dijeron que llevaba 40 años pasando y que no me metiera en rollos”.

“El Partido Popular exige que Adrián Barbón salga a dar explicaciones ante la gravedad de los hechos”, ha declarado Polledo. Además refirió las palabras de Claudia Montes en el Senado, donde afirmó que quiso trasladar la información al presidente Adrián Barbón pero no recibió respuesta. Fuentes del Gobierno señalaron que envió un correo inconcreto y del que se trasladaba que el asunto estaba investigado judicialmente.

Polledo considera que la situación es “consecuencia de un régimen socialista que, precisamente, tenemos desde hace 40 años” y sostuvo que es necesario “derrocar”. “Esto apesta por todos lados; aquí hay una trama de corrupción y nadie sale a decir absolutamente nada ante unas acusaciones tan graves”, ha señalado la diputada del PP.

Los populares exigen que Barbón “salga cuanto antes a dar explicaciones a los asturianos de lo que está pasando con las licitaciones y las contrataciones, en este caso de Renfe en Asturias”.

En un repaso a todos los escándalos y acusaciones que han salido a la luz por el “caso Koldo”, Polledo apuntó a la supuesta “trama de prostitución”, ante la que “Adriana Lastra (exvicesecretaria general del PSOE nacional) calló porque primaba ser delegada del Gobierno antes que denunciar un secreto a voces”. La diputada ha resumido la situación en “enchufismo, chiringuitos y una red clientelar.