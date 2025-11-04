El último misterio de la mina de Cerredo: aparece una montaña de neumáticos usados a la entrada de una galería

Decenas y decenas de neumáticos usados han permanecido apiladas las últimas semanas ante la entrada del segundo piso de la mina de Cerredo, que tiene la actividad suspendida desde el pasado marzo, tras el grave accidente en el que cinco trabajadores murieron cuando extraían carbón de manera irregular en el tercer piso.

Ni el origen ni el destino de los neumáticos se conoce, pero no es la primera vez que se trasladan ruedas usadas al entorno de la explotación, aseguran vecinos de la zona.

La presencia de la montaña de neumáticos no ha pasado desapercibida, ya que su mera existencia constituye un vertedero ilegal. Se trata de un residuo cuya gestión una vez terminada su vida útil está regulada. Los poseedores y gestores de neumáticos usados, como los talleres mecánicos, deben entregarlos a gestores autorizados y está prohibido su almacenamiento o depósito en lugares no autorizados.

Precisamente, el pasado mes de agosto, el Gobierno central elaboró un decreto (712/2025) relativo a la gestión de los neumáticos usados, que ya venía regulada desde hacía 20 años. La nueva normativa obliga a que incluso el transporte de estos se lleve a cabo de manera reglada, mediante empresas inscritas en el Registro de producción y gestión de residuos.

Neumáticos apilados en la bocamina del segundo piso de la explotación de Cerredo. / LNE

La acumulación de neumáticos ya fue puesta en conocimiento de la administración del Principado sin que hasta ahora haya tomado medidas. Según ha podido saber este periódico, el pasado 8 de septiembre, con motivo de una vigilancia ordinaria de la Guardería de Medio Natural, se detectó el importante vertido de neumáticos frente a la bocamina del segundo piso de la explotación de Cerredo. Además, en la zona existían “costeros de madera”, como los que habitualmente se utilizan para el entibado de bocaminas y galerías.

¿Qué motiva la presencia de neumáticos en la entrada de la bocamina? ¿Y más cuando la explotación permanece cerrada?

La última inspección de la Dirección general de Minas del Principado al segundo piso se produjo, según los informes emitidos por los actuarios de la administración autonómica, en octubre de 2023. En aquella ocasión, el inspector realizó una visita “al denominado piso segundo antiguo”, donde se ejecutaban “trabajos de limpieza y acondicionamiento de accesos”.

Costeros de madera, en las inmediaciones del segundo piso de la mina de Cerredo, semanas atrás. / LNE

Según consta en el informe de inspección, en el momento de la visita, “las labores de recuperación” se situaban “a unos 163 metros de la bocamina, encontrándose la galería en cuestión interrumpida por un hundimiento puntual en esa zona”. La empresa que explotaba la mina, Blue Solving, solo contaba con permiso para recuperar maquinaria y acopios de carbón del exterior de la mina, así como material del interior, en labores de desmontaje.

¿Tendrían alguna utilidad los neumáticos en ese proceso? Fuentes del sector aseguran que en ningún caso, además de que su uso supondría un incumplimiento de la normativa de residuos. Otras fuentes asegura, basándose en testimonios, que los neumáticos se utilizaban para forrar la parte superior de los cuadros. Incluso su posible acumulación en el interior de la explotación, pese a hallarse en proceso de cierre, constituiría una actuación ilegal. Blue Solving no tenía ningún plan presentado para ese segundo piso, si bien había conseguido del Principado permiso para la extracción futura de 60.000 toneladas de carbón, en el marco de un “Proyecto de Investigación Complementario” en el primer piso, pese al decreto de cierre que pesa sobre la explotación.

La montaña de viejos neumáticos aún permanece en la mina de Cerredo, un interrogante más de los que ya pesan sobre una explotación bajo sospecha y en investigación judicial por dos accidentes (2022 y 2025) que se cobraron seis vidas.