En 2026 no solo suben las pensiones: el inesperado sector (que suma afiliados en Asturias) que va a disfrutar de un aumento de salario de un 7,25% tras firmarse el acuerdo

En lo que llevamos de 2025, la construcción y la educación se han convertido en las ramas de actividad con mayores incrementos de afiliación y se han sumando al transporte y el almacenamiento, a la hostelería y a la administración pública, que en el último año han sido las actividades con mayor tirón en Asturias.

De cara a la construcción, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA han alcanzado un acuerdo en el marco del VII Convenio General del Sector que contempla una subida salarial del 7,25% entre este año y 2026, además de otras medidas destinadas a reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles.

Según el acuerdo, los incrementos salariales serán del 4% en 2025 -integrando un 3,5% de subida directa más un 0,5% de aportación adicional al Plan de Pensiones- y del 3,25% en 2026 -un 3% de incremento salarial y un 0,25% adicional destinado también al Plan de Pensiones, el primero a nivel sectorial, y ya líder en partícipes-.

Asimismo, se ha acordado prorrogar la cláusula de garantía salarial para los años 2025 y 2026, que operaría en el caso de que la suma del IPC general de diciembre de ambos años supere el 7,25%, y con un límite del 9,25%, y que se aplicaría a través de una revisión adicional en 2027, que se repartiría al 50% entre incremento salarial y aportaciones al plan de pensiones.

Patronal y sindicatos se comprometen, además, a formular conjuntamente sendas propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando la "mano de obra" como elemento revisable.

Las organizaciones firmantes subrayan también la necesidad de revisar el actual sistema de adjudicación por subasta, que prioriza el precio frente a la calidad o la inversión en innovación, ya que puede comprometer tanto la viabilidad de las empresas como los salarios de los trabajadores.

En el ámbito de la salud laboral y la jubilación, se acuerda la creación de una comisión específica para estudiar la aplicación de coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en aquellas ocupaciones de especial penosidad, peligrosidad o toxicidad, en línea con el Real Decreto 402/2025.

Además, el acuerdo incluye la derogación, con efectos desde el 1 de enero de 2026, del artículo 28.3 del Reglamento del Plan de Pensiones del Sector de la Construcción, eliminando la excepción a la obligación empresarial de contribuir, de modo que todos los trabajadores incluidos en el convenio disfruten de este beneficio.

Por último, CNC, UGT-FICA y CCOO del Hábitat expresan su voluntad de impulsar medidas para atraer talento al sector de la construcción, promoviendo la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes. Entre las medidas planteadas se incluyen programas de inserción laboral, apoyo a víctimas de violencia de género, contratación de personas en riesgo de exclusión y programas de formación vinculados al arraigo, todo ello bajo el estricto cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad.

Según el presidente de la patronal CNC, Pedro Fernández Alén, "este acuerdo refleja el compromiso de la CNC con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. En un momento de transformación y necesidad de atraer talento, avanzar juntos es la mejor forma de fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de España".

En cuanto a las pensiones, se estima que subirán un 2,6% en 2026. El porcentaje definitivo de revalorización para 2026 dependerá del comportamiento que tenga el IPC en noviembre de 2025. Por tanto, las pensiones en 2026 se revalorizarán, a partir del 1 de enero, según la variación porcentual del IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre de 2025, es decir, según la variación media interanual del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.