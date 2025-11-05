Adiós en San Esteban a Rafael Martín del Peso, "un jurista de referencia", "independiente de verdad" y "buen persona"

"Querido, Rafael, qué maestro eres", aseguró el párroco de San Esteban (Muros), Manuel Antonio Díaz, al inicio de su homilía, en el funeral, con sus cenizas presentes, del magistrado Rafael Martín del Peso, presidente de la sección séptima de la Audiencia. Su fallecimiento con 67 años ha sumido en la zozobra a la Justicia asturiana, no sólo por la pérdida de "un jurista de referencia", "un juez independiente de verdad" y "una persona buena".

El funeral concitó la presencia de decenas de personas. Uno de ellos, el expresidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, que se mostraba devastado por la pérdida de su cuñado y amigo de larga data. "Yo conocí a Rafael Martín del Peso hace la friolera de 53 años, en el colegio. Estudiamos en los Hermanos Maristas. Él empezó estudiando el bachillerato entonces de ciencias, yo de letras. Luego fuimos compañeros de carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad de Complutense durante cinco años. Mientras él preparaba las oposiciones a juez, pues yo estaba haciendo mi tesis doctoral. Y a partir de ese momento, pues tuvimos unos años en común muy intensos", comentó González-Trevijano, al final del funeral.

"Cuando la gente me pregunta si ha fallecido mi cuñado, digo, bueno, ha fallecido mi cuñado porque yo me casé con su hermana. Pero realmente Rafael Martín del Peso era un compañero de vida, era un amigo. Era una persona decente, un hombre de bien, una persona comprometida", afirmó el jurista.

"Yo creo que era un jurista de referencia y era un ciudadano ejemplar. Sus dotes de juez son suficientemente conocidas. Una persona muy solvente, muy rigurosa, con un dominio grande del ordenamiento jurídico, tanto de lo que es el conjunto normativo de disposiciones como de la jurisprudencia", añadió el catedrático de Derecho Constitucional.

Asistentes al funeral. / Juan Plaza

Llamó la atención sobre una cuestión medular. "Era una persona que reflejaba muy bien lo que era y lo que debe ser el perfil de verdad de un juez. En un momento en que el mal ejercicio de la partitocracia, entrometiéndose en las instituciones y especialmente en el Poder Judicial, no nos hace que estemos viviendo el mejor de los momentos, encontrar personas comprometidas, personas que creen en su profesión, que son independientes de verdad, que son autónomas al margen de sus convicciones ideológicas, pues es un referente para todos. Y creo que Rafael Martín del Peso era un referente para todos, en la parte jurisprudencial, la parte normativa y también en la parte familiar y de sus amigos", admitió.

"Es una pena grande que nos haya dejado una persona tan buena y tan valiosa, bastantes años más antes de lo que le correspondía", finalizó, transido de dolor.

Por su parte, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, aseguró que Martín del Peso era "una persona muy respetada, muy apreciada y querida por todos, por los jueces, los abogados, por toda la gente". Para Chamorro, "fue un gran jurista que murió con las botas puestas, y al que estamos muy agradecidos, estamos muy apenados".

Llegada de las cenizas al templo, y detrás, la familia del magistrado. / Juan Plaza

El expresidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove, dijo por su parte que "fueron muchos años de relación, era un gran compañero, un enamorado del derecho, del trabajo, lo vamos a echar mucho de menos".

El expresidente del TSJA Ignacio Vidau indicó que Martín del peso fue "un gran compañero, un gran magistrado, un sabio además, un jurista extraordinario, es una pena que la enfermedad se lo haya llevado tan pronto, nos ha dejado muy tristes a todos".

El Presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar resaltó la "admiración enorme y amistad" que sentía por Martín del Peso, que entró en la institución en 2016. "Era uno de los puntales de la Academia", añadió Tolivar, quien resaltó "esa resistencia tan tenaz" que desplegó en la enfermedad, con "optimismo hasta el último momento".

Los magistrados José Antonio Soto-Jove y Jesús María Chamorro, y detrás Ignacio Vidau. / Juan Plaza

El funeral contó con la presencia del Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal, del actiual presidente de la Audiencia, Antonio Lorenzo, magistrados como José Ignacio Pérez Villamil (ya jubilado), Javier Antón Guijarro o Agustín Azparren (en excedencia), abogados como Sergio Herrero, Viliulfo Díaz, Pedro Paulino Sánchez y Francisco Pérez-Platas, secretario y diputado octavo del Colegio de Abogados de Oviedo, y el presidente de "Amigos de la Ópera", Juan Carlos Ovejero, entre otros muchos.

Funeral en Pachuca (México), por el magistrado fallecido. / LNE

La muerte de Martín del Peso ha tenido eco al otro lado del Atlántico, en México. En Pachucha, se le hizo un funeral por el afecto que le tenía el grupo Pachuca, propietario del Oviedo, a él y a su familia.