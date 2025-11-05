Asturias entra en fase de alerta por incendios: hay siete fuegos activos y se prevén rachas de viento de 110 km/h

Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos. Uno de ellos en la zona de Coaña en la que ayer falleció un trabajador de 27 años tras la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. El incidente causó un pequeño incendio, que fue rápidamente sofocado. Sin embargo, las llamas se volvieron a reactivar por la noche debido a los fuertes vientos.

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja por vientos de componente sur en la Cordillera y los Picos hasta las 17.00 horas. En concreto, se prevén rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18.00 horas la alerta se rebaja y pasa a ser amarilla, pero se mantiene durante toda la jornada. El Suroccidente también está en alerta amarilla hasta las 11.00 horas.

Ante estas previsiones y los incendios activos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, procedió, a las 08.58 horas, a activar en fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). Se trata de una fase previa a la de emergencia, que conlleva "organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural".

Cerrar puertas y ventanas

Precisamente por esas fuertes rachas de viento, ha aconsejado, en el ámbito doméstico, cerrar puertas y ventanas; y retirar de balcones y azoteas los objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o mobiliario.

En el exterior, se recomienda alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse a causa del viento. En el medio natural, especialmente en zonas de montaña o campo abierto, se aconseja evitar subir a lugares altos o expuestos.