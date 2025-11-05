Asturias, segunda región con el IRPF más alto para rentas medias y bajas: el estudio que lo advierte

El Principado es la segunda región donde más IRPF pagan las rentas bajas –lo que ha llevado al Gobierno regional a plantear una reforma que beneficiará principalmente las rentas de menos de 35.000 euros–, pero también es la segunda región donde más pagan las rentas medias. Lo destaca un estudio que será presentado el próximo viernes en el Senado y que ha sido elaborado por la española Fundación para el Avance de la Libertad y la estadounidense Tax Foundation, ambas con acentuado corte liberal.

A partir del análisis de 62 variables fiscales para cada una de las comunidades autónomas, los autores del informe han elaborado un índice autonómico de competitividad fiscal para 2025 que pone el foco en la "creciente brecha fiscal" entre las regiones más competitivas (Madrid, los territorios forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y La Rioja, por este orden) y aquellas que se encuentran a la cola del ranking (Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha). "Mientras que las regiones líderes consolidan sus posiciones con reformas, las últimas cinco comunidades –entre ellas el Principado, en penúltimo lugar– muestran un estancamiento que lastra su capacidad para atraer inversión y talento", señala el informe.

El análisis de la Fundación para el Avance de la Libertad y Tax Foundation profundiza en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), un tributo que está en estos momentos en el centro del debate fiscal y presupuestario en Asturias al defender el gobierno de Adrián Barbón una reforma de tramos y tipos que beneficia especialmente a las rentas de menos de 35.000 euros y que la principal fuerza de la oposición, el PP, pretende extender a todos los tramos.

El informe de las fundaciones concluye que Asturias es la segunda comunidad donde más IRPF pagan las rentas bajas después de Navarra. Para calcular el indicador de las rentas bajas toma como referencia el promedio del IRPF a pagar para un sueldo bruto de 15.500 euros y otro de 19.300 euros teniendo en cuenta los tramos y tipos impositivos vigentes.

Pero al igual que en las rentas bajas, Asturias también es la segunda comunidad autónoma donde más IRPF pagan las rentas medias, por detrás de Cataluña, según destaca el estudio. En este caso para calcular el indicador de las rentas medias se ha calculado el IRPF a pagar para un sueldo bruto de 24.400 euros y otros de 45.000 euros, en este último ejemplo ya por encima de la cifra de los más beneficiados por la reforma que plantea el Gobierno del Principado.

A medida que suben los tramos, Asturias mejora su posición con respecto a otras comunidades. Así, para las rentas "medias-altas" (el estudio toma como referencia los 150.000 euros), Asturias figura en la sexta posición por la cola, y para las rentas más altas (en este caso 250.000 euros) figura, también por la cola, en el séptimo puesto.

El estudio destaca que el IRPF es un impuesto complejo con numerosas deducciones, bonificaciones y reducciones y que además cuenta con la complejidad añadida de que parte del gravamen tributa en función de la norma estatal y parte en función de la normativa autonómica, lo dificulta el análisis comparativo. Pese a ello, las fundaciones también han elaborado un índice que analiza la competitividad fiscal del IRPF y que tiene en cuenta aspectos como las reducciones y deducciones por rendimiento de trabajo; los mínimos personales y familiares; las deducciones por familias numerosas, o los tramos y tipos impositivos, especialmente si son indexados con la inflación, lo que evita los aumentos de facto de los impuestos cuando los ingresos aumentan debido a unos incrementos de precios por encima de los salarios.

En el índice general que analiza la competitividad fiscal del IRPF, Asturias figura en el puesto décimo cuarto, perdiendo dos puestos con respecto al año anterior por la falta de reformas de calado que sí han efectuado otras comunidades.

El estudio concluye que Asturias "necesita una reforma urgente del impuesto sobre la renta y, en especial, del de Sucesiones, ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto". El Principado figura en la cola en el índice de competitividad de Sucesiones y está entre las regiones con tipos impositivos más elevados en Patrimonio, por debajo de Navarra, Cataluña y Guipúzcoa. En Transmisiones figura en el puesto decimosegundo.