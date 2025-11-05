Aviso a los conductores asturianos en plena alerta de riesgo de incendios: la DGT "multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos al poner en riesgo a otros "

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) trabaja en la extinción de ocho incendios forestales en la región. De ellos, cinco están activos y tres controlados.

En concreto, están activos incendios forestales en El Llanon (Grado), donde están trabajando bomberos del SEPA, dos empresas forestales yel jefe de zona Centro-Oeste; Pico Polio (Mieres), con bomberos del SEPA y una empresa forestal; Llonín (Peñamellera Alta), donde trabajan bomberos del SEPA, una empresa forestal y jefe de zona Centro-Este; Linares (Ribadesella), con bomberos del SEPA; y Mouroso (Valdés), con bomberos del SEPA, una empresa forestal, helicóptero y guarda del Medio Natural.

Los incendios controlados están en Trelles (Coaña), donde trabajan en labores de extinción bomberos del SEPA, una empresa forestal y el jefe de zona Noroccidental; Leirio (Castropol), con bomberos del SEPA y una empresa forestal; y Tospe (Parres), con bomberos del SEPA.

Los servicios de emergencia piden a los conductores extremar las precauciones al volante debido al nivel de alerta en el que se encuentre el Principado. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) también hace hincapié en la importancia de respetar las normals a la hora de ciruclar con nuestro vehículo, ya estemos bajo nivel de alerta o no. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recoge implícitamente la prohibición de “arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial”. Ahí entran las colillas, pero también muchos otros objetos.

En el caso de las colillas, la DGT se ha puesto especialmente dura con este asunto, ya que antes tirar cigarrillo por la ventanilla suponía la retirada de cuatro puntos en el carné y ahora son seis. Pero ahí no acaba la cosa: la legislación actual tipifica como infracción leve dejar, verter o arrojar objetos o materiales, de cualquier tipo, en la zona de uso público.

Las multas por fumar al volante serían equivalentes en cuanto a que no se multa el acto en sí, sino las distracciones y riesgos que pueden conllevar. Según el organismo que dirige Pere Navarro, “Sujetar un cigarrillo en la mano es una práctica de riesgo que supone muchas pequeñas distracciones. No es solo sujetar el cigarro, sino encenderlo, apagarlo o procurar que no se desprenda la ceniza de él, pues en ese caso, nuestra atención se fijará en donde ha caído la ceniza e intentamos quitárnosla para no quemarnos”.

Lanzar desde un vehículo objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación está completamente prohibido y puede acarrear una sanción importante de 500 euros y 6 puntos menos en el carnet de conducir.