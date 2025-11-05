Aviso a los opositores o estudiantes de Universidad: una preparadora explica cómo estudiar "en solo 2 horas los que tardarías 8"

Estudiar de memoria sin comprender el contenido puede ser perjudicial porque limita la capacidad de aplicar los conocimientos en diferentes contextos. Cuando alguien memoriza mecánicamente, solo retiene la información a corto plazo y la olvida rápidamente después de un examen en la Universidad o en una oposición.

Este método no permite desarrollar habilidades críticas como el análisis, la resolución de problemas o la creatividad, que son esenciales para el aprendizaje real y el éxito profesional.

Además, la memorización excesiva genera una sensación de falsa seguridad, ya que el estudiante cree que domina el tema cuando en realidad solo recuerda fragmentos sin entenderlos. Esto dificulta la conexión entre ideas y el uso del conocimiento en situaciones nuevas. Por eso, un aprendizaje basado en la comprensión, la práctica y la aplicación favorece una memoria más sólida y útil a largo plazo, permitiendo que el conocimiento se adapte a distintos desafíos.

De todas formas, memorizar es una parte fundamental del estudio. Antes del día del esperado examen, el estudiante se enfrenta a un extenso temario que puede llegar a asustar por su cantidad y, quizá, por la cantidad de horas que se van a emplear en estudiarlo. La preparadora Celia Quiñones explica a través de su canal de tiktok un ejercicio muy sencillo para poder ser capaces de estudiar en solo dos horas los que nos llevaría una media de ocho. Parece increíble, pero su explicación tiene bastante lógica.

"Lo que tendrás que hacer es la técnica del 80/20. Si tienes poco tiempo o te da pereza, pídele a una de las inteligencias artificiales que lo haga. Será fundamental que le des las fotos o el pdf del tema completo y decirle que con tan solo el "20% del temario tú seas capas de recordar el 80%. Esto te resumirá muy bien la información pero abarcando muchos conceptos que solamente sabríamos si nos estudiáramos el temario completo. Si tu examen es de desarrollo, con el 20% del temario ya sacarás muy buena nota. Si es tipo test, prepárate para adelantar o superar a las personas que mejor estudian".

Otra idea para memorizar sin problema es aplicar la técnica espaciada, que consiste en revisar la información en intervalos de tiempo cada vez más largos. En lugar de estudiar todo de una vez, se repasan los conceptos en distintos momentos para reforzar la memoria a largo plazo. Este método aprovecha el funcionamiento natural del cerebro, ya que la información repasada en el momento justo antes de olvidarla se consolida mejor.

Este enfoque es más efectivo que la memorización intensiva porque evita el olvido rápido y mejora la retención. Al repasar de manera espaciada, el cerebro identifica la información como relevante y la almacena con mayor solidez. Además, la repetición espaciada permite distribuir el esfuerzo de estudio de forma más eficiente, reduciendo la fatiga mental y facilitando el aprendizaje de conceptos complejos sin necesidad de largas sesiones de estudio.