Calvo señala las luces y sombras en la relación con Transportes

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendió ayer en la Junta las luces y sombras de la relación entre el Principado y el Ministerio de Transportes. Interpelado sobre la relación entre el Ejecutivo asturiano y el Gobierno de España, Calvo aseguró que existe una política de "colaboración constante", pero que el Principado también es "exigente" y "discrepa" cuando no está de acuerdo, como ocurre con el peaje del Huerna (AP-66). En la sesión plenaria y tras una pregunta del diputado de

Así se ha pronunciado Calvo en el pleno del parlamento en respuesta a una interpelación planteada por el diputado de Foro, Adrián Pumares. Calvo destacó la importancia que tiene "la colaboración" y "el respeto institucional", desde un clima de "lealtad", pero también abogó por la legitimidad de "defender la voz y el criterio" de la comunidad "cuando es necesario".

"El marco es acordar con el Gobierno de España, con independencia de su color, para avanzar, y discrepar cuando no estamos de acuerdo", afirmó, si bien admitió que en el caso del peaje del Huerna esta colaboración "no funciona"; también se refirió al vial de Jove, pero sí funciona esa colaboración "en el plan de cercanías o en el Corredor Atlántico", donde "hay una planificación real y medible".

Calvo insistió en que Asturias siempre reclama "lo que le corresponde, ni más ni menos" y lamentó que la oposición no ponga en valor los avances alcanzados hasta el momento en materia de movilidad e infraestructuras y ahora "dude" de la posición del Gobierno del Principado en relación al peaje de la AP-66. Calvo insistió en que el rechazo del Gobierno asturiano al peaje es "claro y transparente" y apuntó que toda la documentación conocida por la Alianza por las Infraestructuras "está en manos" del Ministerio de Transportes en el marco de esa relación bilateral.

Previamente, Pumares había asegurado que "hay motivos de sobra" para la convocatoria de la comisión bilateral de seguimiento y evaluación de las infraestructuras acordada entre ambas administraciones.

"De sus palabras deduzco que considera que la cooperación en movilidad e infraestructuras está funcionado, pero yo creo que no está funcionando", dijo Pumares.