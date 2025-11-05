La Cámara de Avilés y FEMETAL impulsan la formación industrial con dos cursos especializados

La Cámara de Comercio de Avilés refuerza su compromiso con la formación profesional y la industria asturiana con la puesta en marcha de los dos primeros cursos fruto del convenio de colaboración suscrito con la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (FEMETAL). La iniciativa pretende dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado en sectores estratégicos como la soldadura, la fabricación mecánica o el tratamiento de superficies, pilares del tejido industrial del área central asturiana.

Los programas comenzarán el lunes 17 de noviembre y se desarrollarán de forma presencial en Avilés. En total, cada curso cuenta con 150 horas de duración, combinando teoría y práctica en colaboración con centros formativos especializados. Esta estructura permite que los participantes adquieran competencias reales aplicables desde el primer día, con contenidos actualizados y adaptados a las necesidades actuales.

Técnico/Inspector de Construcciones Soldadas de las empresas

El primero de los cursos, Técnico/Inspector de Construcciones Soldadas, está dirigido a quienes deseen especializarse en el control y la inspección de estructuras metálicas. La formación incluye módulos en ensayos no destructivos (END), como inspección visual, líquidos penetrantes y partículas magnéticas, en niveles I y II. Estas técnicas son esenciales para garantizar la calidad y la seguridad en todo tipo de construcciones metálicas, desde puentes y maquinaria hasta componentes industriales.

Las sesiones teóricas se impartirán en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Avilés, mientras que las prácticas tendrán lugar en el Centro de Formación Asturfeito, una de las empresas más reconocidas del sector naval e industrial. El horario será de 15.30 a 21.30 horas, de lunes a viernes, y la metodología combina teoría con prácticas de campo. Al finalizar, los alumnos recibirán el título de Inspector de Construcciones Soldadas expedido por CESOL, la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión. Además, podrán optar a la certificación de nivel 1 y 2 en los métodos de ensayo visual, líquidos penetrantes y partículas magnéticas, acreditados por la Asociación Española de Ensayos No Destructivos (AEND).

Una formación en soldadura / Pexels

Operario Especialista en Tratamiento Superficial y Pintura Industrial

El segundo curso, Operario Especialista en Tratamiento Superficial y Pintura Industrial, se centrará en los procedimientos para proteger las superficies metálicas frente a la corrosión y garantizar su durabilidad. Este programa combina la teoría sobre la aplicación de tratamientos anticorrosivos con la práctica directa en el Centro de Formación Asturauto, en Cancienes (Corvera), donde los alumnos aprenderán técnicas de pintura industrial y manipulación de equipos. Se impartirá, de lunes a viernes en horario de 8.30 a 14.30 horas.El plan formativo incluye módulos de prevención de riesgos laborales, gestión de residuos y sensibilización medioambiental, con el objetivo de formar profesionales responsables y comprometidos con la sostenibilidad. Al término del curso, los participantes recibirán el certificado de operario de tratamientos superficiales, aval que mejora significativamente la empleabilidad en empresas del sector metal, naval o de energías renovables.

Herramienta esencial para fortalecer la competitividad de la industria regional.

Tanto la Cámara de Comercio de Avilés como FEMETAL coinciden en señalar la importancia de la formación práctica y especializada como una herramienta esencial para fortalecer la competitividad de la industria regional. En los últimos años, la falta de perfiles técnicos cualificados ha sido una preocupación recurrente para el sector, que necesita soldadores, pintores industriales e inspectores formados según los estándares europeos.

Estos nuevos cursos se enmarcan en la estrategia conjunta de ambas entidades para modernizar la formación industrial, acercando las aulas a la realidad de los talleres y las plantas de producción. Además, permiten que personas desempleadas o en activo actualicen su perfil profesional y puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Las inscripciones pueden formalizarse directamente en la Cámara de Comercio de Avilés, que ofrecerá información detallada sobre los requisitos y las plazas disponibles. Con esta convocatoria, la Cámara y FEMETAL reafirman su compromiso con el empleo, la innovación y la calidad formativa en el sector industrial, apostando por el talento como motor del futuro económico de Asturias.