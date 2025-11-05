El Corte Inglés inicia su campaña navideña de juguetes con tiendas experienciales y novedades

El Corte Inglés da comienzo a su campaña de juguetes para esta Navidad con una propuesta innovadora que transforma sus tiendas en espacios experienciales únicos y en los que ofrece una amplia gama de productos exclusivos, marcas premium y actividades solidarias.

La campaña se despliega en 66 tiendas de juguetes, de las cuales 14 cuentan con una implantación especial y singular en los centros de El Corte Inglés de Goya, Callao, Castellana y Pozuelo (Madrid), Diagonal y Plaza Cataluña (Barcelona), Nervión (Sevilla), Marbella (Málaga), Vigo, Las Palmas, Santander, Pinto Sorolla y Avenida de Francia (Valencia). Estas tiendas, ambientadas con trenes, globos aerostáticos, y nubes, entre otros elementos, están organizadas por mundos de producto.

Las jugueterías se convierten en espacios experienciales gracias a implantaciones especiales como esquineras, pop-ups y sets de bienvenida que permiten visualizar los juguetes fuera de sus cajas, ampliando el espacio y mejorando la experiencia de compra.

Además, hasta el 26 de noviembre, los clientes que adquieran juguetes en tiendas El Corte Inglés e Hipercor recibirán de regalo un 25% del importe de la compra, que podrán utilizar en nuevas adquisiciones de juguetes entre el 18 y el 31 de diciembre.

Una de las novedades de este año es el nuevo packaging de juguetes de marca El Corte Inglés, que mejora el reconocimiento de la marca propia. Entre los nuevos productos de esta Navidad cabe destacar algunos como el andador con juegos de estimulación para los más pequeños (activity center), la nueva casita de madera, el parking o el tipi, entre otros. Además, sobresale una renovada línea de accesorios de muñecas entre las que figura el carrito de paseo. También son novedosos los disfraces de dragón, fresa y aguacate para los más pequeños.

El Corte Inglés mantiene su apuesta por marcas especialistas premium como Sebra, Doudou, Little Dutch y Banwood, todas ellas con propuestas diferenciadas.

La oferta de peluches incluye varias novedades que se suman a los clásicos atemporales en tonos neutros, como el oso marrón, el oso tumbado y bolsos de peluche con forma de pingüino y oso panda. Asimismo, se ha dispuesto en tienda, a modo de bienvenida, una colección especial de peluches navideños.

La compañía refuerza su propuesta juguetera con líneas exclusivas como Lulababy, y Navidad Dorada de El Bosque Encantado. Además, las tiendas contarán con productos exclusivos en muchas categorías, entre ellas destacan el maquillaje secreto y la taquilla secreta KidiSecrets de VTech.

En el ámbito de las licencias, cabe señalar Stitch y Bluey, con productos exclusivos como peluches, juguetes educativos, cámaras, tabletas, altavoces y peluches navideños interactivos, incluyendo versiones de Stitch y Ángel vestidos de Papá Noel.

La compañía dedica un espacio específico a productos dirigidos a fans y coleccionistas con referencias de Nancy (Mi primera Nancy de Colección), Bratz (edición especial Lola Índigo disponible desde el 17 de noviembre) y Monster High (Miércoles, Enid). Además de diversos universos como los de Miniverse, Star Wars, Harry Potter, Los Simpson, Smiling Critters, Fuggler, Scooby-Doo, Playmobil (barco pirata de Astérix) y el Delorean de Regreso al Futuro en versión radio control. Destaca la incorporación de una línea de productos de inspiración japonesa.

Como antesala de la Navidad, el catálogo de juguetes de El Corte Inglés ya está disponible en tiendas, y descargable en web y app. La portada está protagonizada por una locomotora de vapor que recorre un paisaje nevado en el que aparecen personajes de Frozen y Los Vengadores junto a un gran oso de peluche en trineo remolcado por un reno.

El catálogo de juguetes, que este año ha sido desarrollado en colaboración con Disney y LEGO, incluye sorteos de viajes por compra de juguetes como el de Disney a un Estocolmo inspirado en el universo Frozen, o el de Stranger Things a Nueva York para ver la obra Stranger Things: The First Shadow. Además, habrá sorteos de sets LEGO por compras superiores a 70 euros en productos de la marca.

Compromiso con la infancia

Como parte de su compromiso con la infancia, El Corte Inglés desarrollará un amplio programa de acciones solidarias, que incluye donaciones de juguetes a diversas ONG, la participación en la campaña “Comparte y Recicla” para dar una segunda vida a los juguetes, y en el proyecto “Un juguete, una ilusión”, mediante el cual la compra de bolígrafos se transforma en juguetes para niños en situación de vulnerabilidad. La compañía también colabora con entidades como Fundación Inocente, El Sueño de Vicky, Asión, Aladina y Cruz Roja Juventud.

Con esta campaña, El Corte Inglés reafirma compromiso con la infancia y el sector juguetero apostando por la innovación, la exclusividad y la solidaridad en una Navidad pensada para emocionar a toda la familia.

Omnicanalidad y asesoramiento

Comprar los juguetes y recibirlos en 2 horas o cuando al cliente decida es uno de los servicios clave en Navidad y una de las ventajas que ofrece la tarifa plana “El Corte Inglés Plus”. Con ello, se combina la experiencia del mundo físico y del online, ofreciendo servicios que permiten, por ejemplo, comprar a través del móvil y recoger el juguete en un supermercado, comprar online desde la propia tienda, e incluso encargarlo en el súper y recibirlo en casa.

Además, tanto en tienda como en web y app el cliente puede solicitar el envoltorio en papel de regalo de forma gratuita. Un papel nuevo diseñado este año y en exclusiva para el regalo de juguetes.

Entre los servicios especiales que ofrece la compañía, figuran la reserva de juguetes en las tiendas y el asesoramiento personalizado al cliente para elegir el mejor artículo en función de la edad de los niños. A ello hay que añadir otros como la petición de cita para encargar los juguetes; la reserva de cita para la recogida; o el anticipo de Navidad para aplazar los pagos.

Los juguetes divierten, estimulan y potencian aspectos educativos y emocionales. Por ello se ha elaborado el catálogo en colaboración con el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) y se han destacado con unos símbolos las habilidades que desarrollan: motricidad global, socialización, lenguaje, habilidad manual, estimulación sensorial, emociones, medioambiente, razonamiento, imaginación, creatividad, orientación espacial y STEAM. También, se ha trabajado con AIJU una identificación para aquellos juguetes que se pueden adaptar de forma sencilla para niños y niñas con alguna diversidad funcional (auditiva, visual o motora).