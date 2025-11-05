La paradoja del emprendimiento en Asturias: crece el ánimo de montar negocios, pero los proyectos no cuajan
El Informe GEM 2024-2025 reclama un mercado interno más dinámico y mejor financiación
Balance agridulce del último Informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM), que evalúa el clima emprendedor en Asturias en el curso 2024-2025. El estudio, presentado este miércoles en la Facultad de Economía de la Universidad de Oviedo, presenta dos conclusiones: la llamada Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en la región se sitúa en el 5,8%, un aumento de cuatro décimas respecto al índice del año pasado (4,8%), pero el llamado "emprendimiento consolidado" (el que se sostiene durante al menos tres años desde su fundación) cae más de un punto, hasta el 6,7%, lo que supone situarse por primera vez en varios años por debajo de la media nacional (6,8%).
Pese a su aumento, el TEA en Asturias sigue dos puntos porcentuales por debajo del promedio español (7,2%). Asimismo, el informe indica que vuelve a descender ligeramente el porcentaje de asturianos con la intención de montar su propio negocio en los próximos tres años, bajando del 6,8% del anterior estudio al 6,5%.
Como en ediciones anteriores, el informe destaca los puntos de mejora que tiene Asturias para que sea un territorio más atractivo para crear empresas. Los resultados del estudio reflejan que "existe un amplio margen de mejora y que debemos seguir reformando el entorno emprendedor, por ejemplo, en términos de dinamizar el mercado interno, mejorar el acceso y cuantía de la financiación o algunas políticas gubernamentales".
No ha cambiado el perfil medio del emprendedor asturiano: hombre de mediana edad (45-54 años), con estudios de secundaria y un nivel medio-alto de formación específica en materia de emprendimiento. El 61% monta un negocio para ganarse la vida porque el trabajo escasea.
Respecto a la dimensión de los negocios, más de la mitad (el 57,2%) no tienen empleados (es decir, se trata de proyectos unipersonales), aunque por primera vez el informe recoge iniciativas empresariales con al menos 20 trabajadores.
Asimismo, dentro de los proyectos que ya duran al menos tres años, predominan aquellos iniciados en zonas rurales respecto a las urbanas.
