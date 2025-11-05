Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Asturias, en alerta por los incendios forestales y los fuertes vientos (que ya superan los 160 km/h)

La región registra una noche de temperaturas tropicales, con 25,3 grados en Cabo Busto a las dos de la mañana

La intervención de la Policía Local de Gijón en el parque de Isabel la Católica por el viento, en imágenes

La intervención de la Policía Local de Gijón en el parque de Isabel la Católica por el viento, en imágenes / Ángel González

Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja por vientos de componente sur en la Cordillera y los Picos de Europa hasta las 17.00 horas. En concreto, se prevén rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18.00 horas la alerta se rebaja y pasa a ser amarilla, pero se mantiene durante toda la jornada. El Suroccidente también está en alerta amarilla hasta las 11.00 horas.

Noche tropical en Asturias

 Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las dos de la madrugada de este miércoles había una temperatura superior a los 25 grados en Cabo Busto, en Valdés. En concreto, de 25,3. Es, de hecho, la máxima registrada en la región a estas horas.

No obstante, el bochorno se extendió por lo largo y ancho de Asturias. Como ejemplo, estos otros datos de la Aemet: 25,1 en Colunga24,9 grados en Castropol, 24,1 grados en Mieres, 23,8 en Tineo... Las mínimas también fueron extraordinariamente altas para la época del año: 6,9 en Pajares-Valgrande, 7,8 en Vega de Urriellu y Degaña, 9,9 en Vega de Ario o 12,1 en Sotres.

Actualizar
Así es la nueva guía que cambiará cómo las personas con autismo viven un juicio en Asturias

EN DIRECTO: Asturias, en alerta por los incendios forestales y los fuertes vientos (que ya superan los 160 km/h)

"Ser padres de acogida es un regalo que nos hace valorar más lo que tenemos"

Asturias entra en fase de alerta por incendios: hay siete fuegos activos y rachas de viento superiores a los 160 km/h

La Cámara de Avilés y FEMETAL impulsan la formación industrial con dos cursos especializados

Noche tropical en pleno noviembre en Asturias: a las dos de la madrugada el termómetro marcaba 25,3 grados en Cabo Busto

Queipo acusa a Barbón de mentir sobre “Miss Asturias” y le exige dimitir; el Presidente replica: “No es amiga mía y le dije que fuese a Fiscalía”

Las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial, a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete en el encuentro organizado por este periódico y BBVA

