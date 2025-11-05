En Directo
EN DIRECTO: Asturias, en alerta por los incendios forestales y los fuertes vientos (que ya superan los 160 km/h)
La región registra una noche de temperaturas tropicales, con 25,3 grados en Cabo Busto a las dos de la mañana
Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos.
Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja por vientos de componente sur en la Cordillera y los Picos de Europa hasta las 17.00 horas. En concreto, se prevén rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18.00 horas la alerta se rebaja y pasa a ser amarilla, pero se mantiene durante toda la jornada. El Suroccidente también está en alerta amarilla hasta las 11.00 horas.
Noche tropical en Asturias
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las dos de la madrugada de este miércoles había una temperatura superior a los 25 grados en Cabo Busto, en Valdés. En concreto, de 25,3. Es, de hecho, la máxima registrada en la región a estas horas.
No obstante, el bochorno se extendió por lo largo y ancho de Asturias. Como ejemplo, estos otros datos de la Aemet: 25,1 en Colunga, 24,9 grados en Castropol, 24,1 grados en Mieres, 23,8 en Tineo... Las mínimas también fueron extraordinariamente altas para la época del año: 6,9 en Pajares-Valgrande, 7,8 en Vega de Urriellu y Degaña, 9,9 en Vega de Ario o 12,1 en Sotres.
Félix Vallina
Restricciones en Oviedo
La concejalía de Seguridad Ciudadana ordenó la mañana de este miércoles cerrar los accesos peatonales a los principales parques de la ciudad debido al fuerte temporal de viento, con máximas previstas en Asturias de hasta 110 kilómetros por hora (alerta naranja). Ante la amenaza de caída de árboles o ramas de gran tamaño, el Ayuntamiento ha impedido el paso al Campo San Francisco, La Rodriga, el Campillín y el Purificación Tomás.
Pablo Palomo
Humo en el Monte Areo
Vuelve a humear el Monte Areo. Otra vez. Y otra vez han vuelto los bomberos a la cumbre para tratar de sofocar el problema. Un problema que viene produciéndose desde hace días desde el pavoroso incendio que obligó a desalojar a casi cincuenta vecinos de las parroquias industriales de la zona oeste rural. Pero...¿qué está pasando?
La explicación la tiene el Ayuntamiento. Por ahora, todo está bajo control. Los bomberos han ido a primera hora de la mañana a refrescar la zona. Lo que ocurre es que el lugar del incendio aún está caliente y hay brasas. Y eso, sumado a las fuertes de racha de viento que hay hoy, hace que dichas brasas se muevan de sitio y se reaviven.
Mónica G. Salas
Noche tropical en pleno noviembre
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las dos de la madrugada de este miércoles había una temperatura superior a los 25 grados en Cabo Busto, en Valdés. En concreto, de 25,3. Es, de hecho, la máxima registrada en la región a estas horas.
No obstante, el bochorno se extendió por lo largo y ancho de Asturias. Como ejemplo, estos otros datos de la Aemet: 25,1 en Colunga, 24,9 grados en Castropol, 24,1 grados en Mieres, 23,8 en Tineo... Las mínimas también fueron extraordinariamente altas para la época del año: 6,9 en Pajares-Valgrande, 7,8 en Vega de Urriellu y Degaña, 9,9 en Vega de Ario o 12,1 en Sotres.
Pese a que los números son llamativos, Asturias no bate récords. La temperatura máxima absoluta registrada en un mes de noviembre fue de 26,6 grados el 8 de noviembre de 1985.
Nico Martínez
Fuertes vientos en Gijón
El viento obligó esta mañana a intervenir a la Policía Local para precintar la avenida del Molinón. Poco después hacían lo propio en el parque de Isabel la Católica por la previsión del viento y el riesgo de caída de ramas y árboles, algo habitual en este pulmón verde de la ciudad.
Ana M. Serrano
Incendio forestal en Coaña
Uno de los incendios forestales activos se encuentra en la zona de Coaña en la que ayer falleció un trabajador de 27 años tras la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. El fatídico accidente causó un pequeño incendio, que fue rápidamente sofocado. Sin embargo, las llamas se volvieron a reactivar por la noche debido a los fuertes vientos.
Mónica G. Salas
Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja por vientos de componente sur en la Cordillera y los Picos de Europa hasta las 17.00 horas. En concreto, se prevén rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18.00 horas la alerta se rebaja y pasa a ser amarilla, pero se mantiene durante toda la jornada. El Suroccidente también está en alerta amarilla hasta las 11.00 horas.
Mónica G. Salas
Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón