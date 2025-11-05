EN DIRECTO: Asturias, en alerta por los incendios forestales y los fuertes vientos (que ya superan los 160 km/h)

Asturias ha entrado este miércoles en fase de alerta por incendios, dadas las malas previsiones meteorológicas y la existencia de siete fuegos forestales activos.

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja por vientos de componente sur en la Cordillera y los Picos de Europa hasta las 17.00 horas. En concreto, se prevén rachas de hasta 110 km/h. A partir de las 18.00 horas la alerta se rebaja y pasa a ser amarilla, pero se mantiene durante toda la jornada. El Suroccidente también está en alerta amarilla hasta las 11.00 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las dos de la madrugada de este miércoles había una temperatura superior a los 25 grados en Cabo Busto, en Valdés. En concreto, de 25,3. Es, de hecho, la máxima registrada en la región a estas horas.

No obstante, el bochorno se extendió por lo largo y ancho de Asturias. Como ejemplo, estos otros datos de la Aemet: 25,1 en Colunga, 24,9 grados en Castropol, 24,1 grados en Mieres, 23,8 en Tineo... Las mínimas también fueron extraordinariamente altas para la época del año: 6,9 en Pajares-Valgrande, 7,8 en Vega de Urriellu y Degaña, 9,9 en Vega de Ario o 12,1 en Sotres.

La concejalía de Seguridad Ciudadana ordenó la mañana de este miércoles cerrar los accesos peatonales a los principales parques de la ciudad debido al fuerte temporal de viento, con máximas previstas en Asturias de hasta 110 kilómetros por hora (alerta naranja). Ante la amenaza de caída de árboles o ramas de gran tamaño, el Ayuntamiento ha impedido el paso al Campo San Francisco, La Rodriga, el Campillín y el Purificación Tomás.

Vuelve a humear el Monte Areo. Otra vez. Y otra vez han vuelto los bomberos a la cumbre para tratar de sofocar el problema. Un problema que viene produciéndose desde hace días desde el pavoroso incendio que obligó a desalojar a casi cincuenta vecinos de las parroquias industriales de la zona oeste rural. Pero...¿qué está pasando? La explicación la tiene el Ayuntamiento. Por ahora, todo está bajo control. Los bomberos han ido a primera hora de la mañana a refrescar la zona. Lo que ocurre es que el lugar del incendio aún está caliente y hay brasas. Y eso, sumado a las fuertes de racha de viento que hay hoy, hace que dichas brasas se muevan de sitio y se reaviven.

El viento obligó esta mañana a intervenir a la Policía Local para precintar la avenida del Molinón. Poco después hacían lo propio en el parque de Isabel la Católica por la previsión del viento y el riesgo de caída de ramas y árboles, algo habitual en este pulmón verde de la ciudad.

Uno de los incendios forestales activos se encuentra en la zona de Coaña en la que ayer falleció un trabajador de 27 años tras la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico. El fatídico accidente causó un pequeño incendio, que fue rápidamente sofocado. Sin embargo, las llamas se volvieron a reactivar por la noche debido a los fuertes vientos.

