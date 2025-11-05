Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón

Las vacaciones escolares de Navidad se adelantarán este año en Asturias un día respecto al curso pasado y sumarán un total 19 días de parón. Así se desprende del calendario disponible en Educastur correspondiente al curso 2025-2026. Miles de alumnos y profesores empezarán su largo descanso navideño el sábado 20 de diciembre, en vez del 21, como pasó en 2025. Las vacaciones se prolongarán hasta el 7 de enero, esto sí que es igual que el curso pasado, retomándose las clases un jueves.

Asturias, que en los últimos años ha abogado por diseñar un calendario escolar con parones repartidos a lo largo de todo el curso, tendrá un puente de la Constitución corto, de tres días. Es decir, el normal: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. Sin embargo, el puente de Todos los Santos fue de cuatro días, unas "mini vacaciones" que no disfrutaron escolares de ninguna otra comunidad autónoma.

Macropuentes

Este macropuente es el primero de los tres que ha fijado la consejería de Educación para este curso. Los otros dos coinciden con Carnaval (del 13 al 17 de febrero) y con el Día de los Trabajadores (del 1 al 4 de mayo). A ello se suman las vacaciones de Navidad y las de Semana Santa, que son 9 días (del 28 de marzo al 5 de abril).

De esta forma, el calendario escolar asturiano consta de 177 días lectivos, distribuidos en períodos de 70, 54 y 53 para cada uno de los trimestres. A esta cifra, hay que descontar los dos festivos locales de cada concejo.