Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
El largo descanso empezará el sábado 20 de diciembre
Las vacaciones escolares de Navidad se adelantarán este año en Asturias un día respecto al curso pasado y sumarán un total 19 días de parón. Así se desprende del calendario disponible en Educastur correspondiente al curso 2025-2026. Miles de alumnos y profesores empezarán su largo descanso navideño el sábado 20 de diciembre, en vez del 21, como pasó en 2025. Las vacaciones se prolongarán hasta el 7 de enero, esto sí que es igual que el curso pasado, retomándose las clases un jueves.
Asturias, que en los últimos años ha abogado por diseñar un calendario escolar con parones repartidos a lo largo de todo el curso, tendrá un puente de la Constitución corto, de tres días. Es decir, el normal: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre. Sin embargo, el puente de Todos los Santos fue de cuatro días, unas "mini vacaciones" que no disfrutaron escolares de ninguna otra comunidad autónoma.
Macropuentes
Este macropuente es el primero de los tres que ha fijado la consejería de Educación para este curso. Los otros dos coinciden con Carnaval (del 13 al 17 de febrero) y con el Día de los Trabajadores (del 1 al 4 de mayo). A ello se suman las vacaciones de Navidad y las de Semana Santa, que son 9 días (del 28 de marzo al 5 de abril).
De esta forma, el calendario escolar asturiano consta de 177 días lectivos, distribuidos en períodos de 70, 54 y 53 para cada uno de los trimestres. A esta cifra, hay que descontar los dos festivos locales de cada concejo.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón