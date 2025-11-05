La FSA acusa a Queipo de "sobreactuar como un tertuliano" y recuerda "los martillazos del PP a los discos duros de Bárcenas"

En una intensa mañana de declaraciones en el parlamento, la FSA respondió a las acusaciones lanzadas por el PP y Foro sobre la actuación del presidente del Principado, Adrián Barbón, en relación con las supuestas irregularidades que la exsocialista gijonesa Claudia Montes, conocida como "Miss Asturias", quiso trasladar al líder socialista, también por mensajes en Instagram.

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y diputado regional, Luis Ramón Fernández Huerga, ha acusado al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, de “sobreactuar como un tertuliano político” y de “agarrarse a una fabulación como un clavo ardiendo”. Huerga defendió la actuación de Barbón, instando a Montes a acudir a la Fiscalía, lo que contrapuso a los “martillazos en los discos duros” del caso Bárcenas y el “recorrido político del señor Casado”: "El PP tiene sobradas experiencias en cuestiones de corrupción” y “poca autoridad moral para dar lecciones”, ha dicho.

El dirigente socialista ha defendido la “contundencia” del presidente del Principado, Adrián Barbón, en el pleno de la Junta, asegurando que “ha quedado claro que dice lo mismo en público y en privado: tolerancia cero con la corrupción”. “Lo que no entendemos es qué duda puede quedar sobre esto en el Partido Popular”, ha señalado. Huerga sostuvo que Barbón “ha sido rotundo” al reiterar que ante cualquier información sobre la comisión de un delito “lo que corresponde es animar a denunciar ante la Fiscalía”.

El secretario de Organización de la FSA ha atribuido la actitud de Queipo al “nerviosismo” y al “miedo electoral” del PP. “Se atreve a solicitar la dimisión del presidente del Principado el mismo señor Queipo que hace un par de meses aplaudía a rabiar al señor Mazón tras la tragedia de Valencia”, ha recordado. “Esa sobreactuación responde claramente a la desesperación electoral del Partido Popular”, ha añadido.

Huerga ha agradecido además la publicación de la conversación íntegra en Instagram entre Barbón y Claudia Montes, revelada por LA NUEVA ESPAÑA, porque “demuestra que el presidente del Principado mantiene el mismo discurso en público y en privado”. “Lo que hace el presidente es lo que debe hacer cualquier responsable público: recomendar e instar a quien tiene alguna información sobre la comisión de un delito a acudir a la Fiscalía”, ha señalado.

El dirigente socialista ha insistido en que la duda “no surge de lo que hace el presidente del Principado, sino de lo que se hace en el Partido Popular”, y reiteró que Barbón “mantiene una intolerancia absoluta ante cualquier atisbo de corrupción”, una actitud que, dijo, “ha marcado su vida política desde que era alcalde de Laviana”. “Siempre ha animado a quien tenga información sobre un delito a acudir donde se gestionan las denuncias: a la Fiscalía”, ha recalcado.