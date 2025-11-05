Unas jornadas sobre la dictadura de Franco "para comprender y hacer que no se vuelva a repetir"

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias ha inaugurado este vierrnes la actividad académica del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo, que se desarrollará hasta este sábado en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus del Milán.

Estos encuentros se iniciaron en 1992, en Barcelona, organizados por la Fundació Cipriano García de CCOO Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta duodécima edición, organizada por la Fundación Juan Muñiz Zapico, de CCOO Asturias, y el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, se hace un balance de este periodo histórico a los cincuenta años de la muerte del dictador, ampliando y actualizando, desde el ámbito académico, su conocimiento.

El objetivo es seguir ahondando en el conocimiento de esta etapa histórica desde diversos puntos de vista. También crear un espacio de reflexión y debate que permita abordar distintos aspectos de la dictadura en un amplio periodo que va desde el golpe de Estado de 1936 hasta la Transición, atendiendo a las diversas líneas de investigación y el debate historiográfico. No obstante, estos encuentros no se circunscriben únicamente al mundo universitario, siendo una ventana abierta a toda la sociedad. Hay un denso programa de actividades paralelas, con el que se pretende acercar la historia del franquismo a la ciudadanía.

"Hacemos políticas en materia de memoria democrática, solemos fijar muchísimo nuestra atención, nuestra prioridad, en todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo y con sus familiares. Todo lo que tiene que ver, fundamentalmente, con la represión, como que supuso de asesinatos, de desaparecidos, de fosas comunes, de exilio, de cárcel, de torturas, y que queda una parte, también, que no es menor, que está bien profundizada en el conocimiento de lo que supuso ese régimen dictatorial a otros niveles en la sociedad. Regresión de derechos y libertades, afecciones al campo de la cultura, al campo de las letras, al campo del arte, al campo de la economía", indicó el consejero Ovidio Zapico.

"Todos esos aspectos que yo creo que también viene muy bien profundizar en ellos, para comprender mejor qué pasó durante aquellos negros años en nuestra historia, para tomar enseñanzas que nos permitan no volver a repetirlos nunca más, y para ahondar en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación, que es, en última instancia, lo que nos mueve. Y cómo también poder comprender mejor eso para que no se vuelva a repetir, y para que logremos cimentar los valores de la garantía de no repetición, construir una sociedad que no olvide su historia, que no olvide su memoria, pero que viva en paz y en prosperidad, y que lo haga, además, en democracia", añadió Zapico.

Durante las jornadas se abordarán desde la cultura a la economía, el movimiento obrero, la represión y el final de la dictadura.