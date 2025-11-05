El Juzgado ordena al tribunal de la oposición de la OSPA calificar de nuevo los ejercicios de los músicos aspirantes

El juzgado de lo social n.º 1 de Oviedo ha estimado parcialmente las demandas presentadas por tres músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA, contra el proceso de selección convocado en 2024 para la estabilización de la plantilla. Ante la "duda de falta de objetividad y arbitrariedad" en las calificaciones, la titular del juzgado ordena "retrotraer las actuaciones al momento anterior a la calificación de la primera y la segunda prueba". El juez no ordena repetir las oposiciones, pero sí estima que el tribunal de la oposición deberá calificar de nuevo los ejercicios de los aspirantes.

Las pruebas, que consistieron en la ejecución de una pieza musical, no fueron registradas ni grabadas. Los tres demandantes cuestionan la nota que se les había otorgado, un cero, sin justificar en el expediente. El fallo, que aún no es firme, no especifica cómo realizar la recalificación de las pruebas.

El juez desestima las reclamaciones de los demandantes sobre la composición del tribunal de oposición.

En la sentencia de uno de los músicos que recurrieron la oposición, a la que LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso parcialmente, se hace constar que cuando hay una expresa petición de que la calificación sea explicada o ante su revisión, "la constitucional prohibición de arbitrariedad hace intolerable el silencio sobre las razones que hayan conducido a emitir" el juicio en cuestión.

Se expone, además, que "el hecho de que en vía de recurso la Administración decidiera recabar informes ampliatorios sobre las razones que fundamenten la calificación de la valoración otorgada a los participantes sobre su adecuación al puesto (...) representa, simple y llanamente, un intento de salir al paso de la alegación de falta de motivación realizada" y "en definitiva, de subsanar un evidente vicio del acto administrativo impugnado y en forma claramente extemporánea e improcedente".

Los demandantes se presentaron a las pruebas de violín el 27 de mayo de 2024 –junto con otros dos aspirantes– y recibieron como calificación un cero, pese a que todos acumulan años de experiencia tocando en la OSPA y en otras orquestas nacionales.

Los afectados recurrieron primero directamente al tribunal calificador, que desestimó sus demandas, y se reunieron luego con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Finalmente, presentaron, cada uno a título personal, un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa.