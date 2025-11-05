La ley que quiere impulsar Asturias sobre el acoso escolar, estancada

La Consejería de Educación y el Ministerio siguen sin reunirse para tratar temas relacionados con el acoso escolar.

La reunión, solicitada hace meses por el Principado (cuando Lydia Espina aún era consejera), todavía no tiene fecha de celebración. Así lo confirmó hace unas semanas el Gobierno central tras ser preguntado por el Partido Popular.

Una reunión que vino motivada por la intención de la Consejería de crear un decreto para regular la prevención, detección y erradicación del acoso escolar en Asturias. La intención del encuentro era "trasladarle a Pilar Alegría las iniciativas autonómicas y estudiar la posibilidad de impulsar una ley de ámbito nacional", según anunció en su día el Principado.

Sin embargo, casi seis meses después, aún no hay fecha para el encuentro, que será con una nueva consejera, Eva Ledo.

Nueva concentración

Mientras tanto, la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas ha anunciado una concentración frente al Congreso de los Diputados, que será mañana jueves a las 12:00 horas, coincidiendo con el día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso.

El objetivo será exigir a los responsables políticos la aprobación urgente de una ley Integral contra el Acoso Escolar que "garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros escolares", tal y como explican desde la propia Asociación.

"Hace tres años entregamos en el congreso 230.000 firmas solicitando esta Ley y en este tiempo el Gobierno no ha tomado ninguna medida concreta para combatir el acoso escolar", denuncian. "¿Cuántos niños más tiene que morir?", se pregunta José Manuel López, presidente de Trencats y padre de Kira López, que se quitó la vida a los 15 años.

Un encuentro que se celebra pocos días después de que la última víctima, Sandra Peña, se suicidase en Sevilla. "El alumnado tiene derecho a una educación libre de violencia", recalcan.