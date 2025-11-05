Los médicos asturianos que hacen trasplantes reclaman que la edad de los pacientes no sea un obstáculo insalvable

Los médicos asturianos que trabajan en el ámbito de los trasplantes han apostado hoy por combatir el “edadismo”, dando las mismas posibilidades a todos los pacientes que necesitan un órgano con independencia de su edad (dentro de unos términos razonables). Los expertos han puesto de relieve que está aumentando la edad media tanto de los donantes como de los receptores. De hecho, en la región “ya se han implantado órganos a personas de 80 años”.

Esta reivindicación ha sido formulada en el marco de la Jornada sobre Corazón, Donación y Reanimación Cardiopulmonar, que a su vez forma parte del Foro Comunicación y Escuela 2025 que promueve el Instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo.

En un coloquio sobre la donación de órganos, celebrado en el salón de actos del Instituto Elisa y Luis Villamil, han participado cuatro médicos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): Iván Astola, médico intensivista y coordinador autonómico de trasplantes; Luisa González, especialista en Digestivo y responsable médica del trasplante hepático; Miguel Hevia, urólogo responsable del trasplante renal; y Eduardo Rodríguez, radiólogo jubilado y trasplantado de hígado. Moderó la mesa redonda el periodista Pablo Álvarez, especialista en información sanitaria de LA NUEVA ESPAÑA.

El público estaba integrado por alumnos de cuarto de ESO del centro educativo vegadense y de primero de Bachillerato del IES Galileo Galilei de Navia. Los estudiantes formularon numerosas preguntas.

Entre 4 y 5 donantes al mes

Iván Astola relató la historia de dos mujeres jóvenes cuya vida y muerte se enlaza a través de un trasplante de riñón. Indicó que Asturias se registran "una media de entre cuatro y cinco" donaciones de órganos al mes. Hay donantes de los que se aprovechan todos sus órganos (dos pulmones, dos riñones, el corazón y el hígado), además de otros tejidos; y hay otros que sólo donan de manera efectiva algunos de ellos.

Luisa González señaló que en Asturias se han realizado casi 800 trasplantes de hígado desde su puesta en marcha, en 2002, con un promedio anual de entre 25 y 30. Subrayó que, pese a las ventajas que ofrece el trasplante, "la mejor alternativa es cuidar el hígado" con una dieta adecuada, evitando un consumo de alcohol excesivo, realizando ejercicio físico, recibiendo las vacunas adecuadas o evitando realizarse tatuajes en espacios carentes de una seguridad elemental.

El momento inolvidable

Eduardo Rodríguez evocó con viveza el día de 2011 en el que le llamaron para decirle que había aparecido un hígado que podía salvarle la vida. “Con frecuencia me pongo en el lugar de la familia del donante, que acaban de perder a un ser querido, y considero que realizan el mayor acto de generosidad posible en un mundo individualista y egoísta”, afirmó. El doctor Rodríguez celebró que España registre las tasas de donación de órganos más elevadas del mundo.

Miguel Hevia relató que los trasplantes de riñón en Asturias se iniciaron en 1983 y se llevan realizados unos 2.300, con una media de entre 70 y 80 al año. En torno a la décima parte son de donante vivo, modalidad que en el Principado arrancó en 2005. Los riñones de un donante vivo “funcionan muy bien” y ofrecen “más supervivencia”, y además se da la circunstancia de que los donantes de esos riñones, de media, viven más tiempo que la población general, debido a que "son personas muy seleccionadas" en función de su buen estado de salud.

Normativa vigente

Los especialistas coincidieron en indicar que, desde el punto de vista técnico, el trasplante más complejo es el de hígado, debido al tipo de conexiones que es necesario restablecer. La intervención suele durar entre seis y siete horas. La de implante de riñón oscila entre una hora y media y dos horas y media.

Según la normativa española, todo el mundo es donante salvo que él o su familia digan o hayan dicho lo contrario, negativa que siempre se respeta. Si hay un documento firmado del fallecido en el que indica que quiere donar sus órganos, la postura de su familia no tiene ningún peso.