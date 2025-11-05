Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un ciclista al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas

El tráfico está siendo desviado por Los Cabos

Un guardia civil.

Un guardia civil. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un ciclista ha fallecido en la carretera que une Soto del Barco con Pravia. Testigos oculares indicaron que se encontraba sobre la calzada, tapado con una manta. El ciclista fue arrollado por monovolumen a la altura de la gasolinera de Riberas de Pravia.

A la zona se desplazaron medios de la Guardia Civil de Tráfico y del SAMU.

El tráfico está siendo desviado por la localidad de Los Cabos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  2. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  3. Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
  4. Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
  5. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  6. No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
  7. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
  8. Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón

Adiós en San Esteban a Rafael Martín del Peso, "un jurista de referencia", "independiente de verdad" y "buena persona"

Adiós en San Esteban a Rafael Martín del Peso, "un jurista de referencia", "independiente de verdad" y "buena persona"

Muere un ciclista al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas

Muere un ciclista al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas

Las pruebas que Barbón no quiso escuchar: “Miss Asturias” grabó a un alto cargo de Renfe explicando cómo se amañan contratos para puestos públicos

Las pruebas que Barbón no quiso escuchar: “Miss Asturias” grabó a un alto cargo de Renfe explicando cómo se amañan contratos para puestos públicos

Aviso a los opositores o estudiantes de Universidad: una preparadora explica cómo estudiar "en solo 2 horas los que tardarías 8"

Aviso a los opositores o estudiantes de Universidad: una preparadora explica cómo estudiar "en solo 2 horas los que tardarías 8"

Sonia Moreno: «Marruecos ha tenido suerte con Trump, lo que está ocurriendo ahora con el Sáhara es la contrapartida por su reconocimiento de Israel»

Sonia Moreno: «Marruecos ha tenido suerte con Trump, lo que está ocurriendo ahora con el Sáhara es la contrapartida por su reconocimiento de Israel»

Queipo acusa a Barbón de “eludir su obligación legal y moral” tras el aviso de “Miss Asturias” y Foro arremete contra sus “cambios de versión”

Queipo acusa a Barbón de “eludir su obligación legal y moral” tras el aviso de “Miss Asturias” y Foro arremete contra sus “cambios de versión”

Aviso a los conductores asturianos en plena alerta de riesgo de incendios: la DGT "multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos al poner en riesgo a otros "

Aviso a los conductores asturianos en plena alerta de riesgo de incendios: la DGT "multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos al poner en riesgo a otros "

La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas explica por qué la diáspora es un "espejo" para la región

La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas explica por qué la diáspora es un "espejo" para la región
Tracking Pixel Contents