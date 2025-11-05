Muere un ciclista al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas

Un ciclista ha fallecido en la carretera que une Soto del Barco con Pravia. Testigos oculares indicaron que se encontraba sobre la calzada, tapado con una manta. El ciclista fue arrollado por monovolumen a la altura de la gasolinera de Riberas de Pravia.

A la zona se desplazaron medios de la Guardia Civil de Tráfico y del SAMU.

El tráfico está siendo desviado por la localidad de Los Cabos.