El Musel ya recibirá en 2026 mineral de hierro DRI para la acería eléctrica de ArcelorMittal

El puerto de El Musel, en Gijón, prevé recibir ya en el próximo año las primeras importaciones de prerreducidos de hierro (DRI, por sus siglas en inglés), un producto intermedio del proceso siderúrgico que alimentará el nuevo horno híbrido de arco eléctrico que ArcelorMittal aspira a poner en marcha en el segundo trimestre de 2026 en su factoría de Veriña.

Hace casi un año que la multinacional siderúrgica anunció la suspensión de su proyecto de implantación de un horno DRI que sustituyera a uno de los hornos altos de Veriña. Esta decisión obliga a la empresa a importar los prerreducidos de hierro, un material obtenido tras un proceso en el que se elimina el oxígeno y se añade carbono al mineral de hierro. La acería eléctrica que está construyendo Arcelor en Veriña necesita ese material, cuyas primeras descargas en El Musel comenzarán el año que viene, según anunció ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, durante un acto en Oviedo organizado por el Clúster Químico de Asturias.

Roqueñí resaltó el desafío logístico que implica la entrada de los prerreducidos en Ebhisa, la terminal de minerales del puerto gijonés. "Son materiales altamente inflamables y que no pueden estar en contacto con el agua", señaló la máxima responsable de El Musel. De hecho, Ebhisa dispone de proyectos para adecuar sus instalaciones para captar estas nuevas materias primas, que no pueden ser almacenadas a la intemperie. Pero Roqueñí concretó ayer por primera vez la puesta en marcha prevista para esos operativos.

No es la única novedad del enclave portuario relacionada con energías renovables. Musel Energy Hub, la planta de gas natural licuado (GNL) propiedad de Enagás (75%) y Reganosa (25%) estrenará hoy un servicio de abastecimiento de "bioGNL" –biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales–, el cual permite realizar cargas de este combustible descarbonizado en buques y camiones cisterna, según anunció ayer Enagás.

La compañía explicó que el nuevo servicio utiliza la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como "bioGNL" y se abastezca desde la terminal gijonesa.

Por su parte, Roqueñí, afirmó que esta infraestructura "permite que navieras que operan con motores duales o adaptados puedan repostar en Gijón, lo que contribuye al objetivo estratégico de reducir nuestra huella de carbono". "Disponer de una plataforma multienergética para abastecer puertos y rutas marítimas europeas, teniendo en cuenta que contamos con una excelente ubicación en el centro del norte de España y con acceso directo al Atlántico, es una gran oportunidad para avanzar hacia la neutralidad climática", añadió la dirigente.