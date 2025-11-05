Noche tropical en pleno noviembre en Asturias: a las dos de la madrugada el termómetro marcaba 25,3 grados en Cabo Busto

El tiempo está loco en Asturias. Tan loco que hay noches tropicales en pleno noviembre. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las dos de la madrugada de este miércoles había una temperatura superior a los 25 grados en Cabo Busto, en Valdés. En concreto, de 25,3. Es, de hecho, la máxima registrada en la región a estas horas.

No obstante, el bochorno se extendió por lo largo y ancho de Asturias. Como ejemplo, estos otros datos de la Aemet: 25,1 en Colunga, 24,9 grados en Castropol, 24,1 grados en Mieres, 23,8 en Tineo... Las mínimas también fueron extraordinariamente altas para la época del año: 6,9 en Pajares-Valgrande, 7,8 en Vega de Urriellu y Degaña, 9,9 en Vega de Ario o 12,1 en Sotres.

Pese a que los números son llamativos, Asturias no bate récords. La temperatura máxima absoluta registrada en un mes de noviembre fue de 26,6 grados el 8 de noviembre de 1985.

Asociado al calor vienen rachas de viento muy fuertes. El Principado está en alerta naranja en la Cordillera y los Picos de Europa por rachas de 110 kilómetros por hora hasta las 17.00 horas. A partir de esa hora, la alerta se rebaja y pasa a naranja.

Rachas de viento de 160 km/h

Esa previsión ya se ha superado. Según la Agencia Estatal de Meteorología, a las 2.10 horas de este miércoles se registró una racha máxima de 161 km/h en Taramundi. Le siguen Vega de Urriellu con 126 km/h a las 10.30 horas, 108 km/h en Sotres a las 00.30, 102 km/h en Vega de Ario a las 07.20, 92 km/h en Cabrales, y 90 km/h en Oviedo a las 10.00.

Precisamente por ello y ante la existencia de siete fuegos activos, el Principado activó la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA). Por su parte, las autoridades regionales han instado a la población a cerrar puertas y ventanas, y retirar de balcones y azoteas los objetos que puedan caer a la vía pública, como macetas o mobiliario.

En el exterior, el 112 Asturias recomienda alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse a causa del viento. En el medio natural, especialmente en zonas de montaña o campo abierto, se aconseja evitar subir a lugares altos o expuestos.