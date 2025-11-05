Así es la nueva guía que cambiará cómo las personas con autismo viven un juicio en Asturias

Hacer más accesible la Justicia a personas vulnerables. Ese es el objetivo con el que nace la Guía de Comunicación Accesible y Comprensible para Personas con Autismo en el Ámbito Judicial, un proyecto pionero que busca garantizar un acceso igualitario para las personas del espectro autista. El escrito, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de España y la Confederación de Autismo de España, fue presentado hoy en la sede del TSJA, en un acto que estuvo presidido por Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien estuvo acompañado por Rosa Fernández, magistrada y delegada de Discapacidad del CGPJ en Asturias; Iván Fernández, presidente de Adansi Asturias (Asociación de Personas y Familias con Autismo), y Raquel Cuevas, técnica de la entidad.

Chamorro destacó que esta iniciativa “supone un paso más en la sensibilidad y compromiso del Poder Judicial con las personas vulnerables”, recordando que Asturias “ha sido pionera en proyectos como la lectura fácil de sentencias y otros instrumentos reconocidos nacional e internacionalmente”. El presidente subrayó que el objetivo de la guía es “abrir cauces para que las personas con autismo puedan comprender mejor los procesos judiciales y sentirse seguras en su relación con la justicia”.

Por su parte, la magistrada Rosa Fernández explicó que el Consejo General del Poder Judicial, a través del Foro de Justicia y Discapacidad, mantiene un “compromiso firme con la eliminación de barreras” que impidan el acceso equitativo a la justicia. “Queremos que las personas con autismo se sientan seguras y acompañadas cuando acuden a un juzgado”, afirmó.

Desde Adansi Asturias, su presidente Iván Fernández agradeció al Tribunal y al Consejo “por abrir las puertas de la justicia a las personas con autismo” y calificó el proyecto como “un gesto de compromiso institucional de primer nivel con la accesibilidad universal y la justicia social”.

Herramientas prácticas

La técnica Raquel Cuevas explicó que la guía “recoge herramientas prácticas y recursos visuales que facilitarán la comprensión de los procedimientos judiciales”, entre ellos pictogramas, lenguaje claro y lectura fácil, así como la figura del facilitador procesal, contemplada en la legislación procesal española. Este profesional acompañará a las personas con autismo en su relación con los órganos judiciales, ayudando a reducir el estrés y a comprender mejor cada fase del proceso.

Entre las medidas incluidas en la guía se contemplan también estrategias para reducir la ansiedad, como permitir que la persona conozca previamente la sala de vistas o pueda llevar consigo objetos que le ayuden a mantenerse calmada durante el procedimiento.

La Guía de Comunicación Accesible estará disponible en formato digital a través de la página web del Consejo General del Poder Judicial, y también en formato físico en las principales sedes judiciales de Asturias.

El acto concluyó con un mensaje de agradecimiento del presidente del TSJA a las asociaciones y profesionales implicados: “Estas iniciativas humanizan la justicia y garantizan que el principio de igualdad sea una realidad para todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades”.