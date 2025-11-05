Las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial, a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete en el encuentro organizado por este periódico y BBVA

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser un concepto del futuro para convertirse en una realidad que transforma el presente. En este contexto de cambio constante, LA NUEVA ESPAÑA y BBVA organizan el próximo jueves 13 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA el encuentro "Descubriendo las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial", un foro abierto que invita a reflexionar sobre cómo aprovechar el potencial de esta tecnología de forma responsable y humana.

El evento reunirá a voces referentes del ámbito empresarial, científico, gastronómico y psicológico para ofrecer una mirada transversal al impacto de la IA en nuestras vidas. Participarán Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud; Joan Roca, chef y propietario del restaurante El Celler de Can Roca, considerado uno de los mejores del mundo; Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA en España; Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA; y Fran del Cid, presidente de AJE Asturias.

La cita combinará divulgación, debate y experiencias inspiradoras. Los asistentes podrán conocer cómo la Inteligencia Artificial está transformando sectores tan diversos como las finanzas, la salud, la gastronomía o el emprendimiento.

No te quedes sin tu plaza para participar en una experiencia que une conocimiento, inspiración y futuro.

Una oportunidad para aprender, inspirarse y conectar

El objetivo del encuentro es fomentar una reflexión constructiva sobre los retos y oportunidades que plantea la IA, abordando su integración en la vida cotidiana, en los negocios y en la gestión de las emociones. Los expertos debatirán sobre cómo convertir la tecnología en una aliada para el crecimiento personal, empresarial y social, y cómo aprender a confiar en ella sin perder la esencia humana que debe guiar su desarrollo.

Además, el acto incluirá una dinámica especial –ChefGPT: los platos del futuro– en la que la creatividad culinaria y la inteligencia artificial se fusionarán en un ejercicio sorprendente que simboliza la convivencia entre innovación y emoción.

Esta cita está dirigida a empresarios, profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender cómo la IA puede ayudarnos a avanzar.