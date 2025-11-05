Las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial, a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete en el encuentro organizado por este periódico y BBVA
El próximo jueves 13 de noviembre a las 18.30 horas se celebra este foro abierto en el que se podrá reflexionar sobre cómo aprovechar el potencial de esta tecnología de forma responsable y humana
La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser un concepto del futuro para convertirse en una realidad que transforma el presente. En este contexto de cambio constante, LA NUEVA ESPAÑA y BBVA organizan el próximo jueves 13 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA el encuentro "Descubriendo las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial", un foro abierto que invita a reflexionar sobre cómo aprovechar el potencial de esta tecnología de forma responsable y humana.
Inscripciones
Para asistir al acto inscríbete aquí
El evento reunirá a voces referentes del ámbito empresarial, científico, gastronómico y psicológico para ofrecer una mirada transversal al impacto de la IA en nuestras vidas. Participarán Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud; Joan Roca, chef y propietario del restaurante El Celler de Can Roca, considerado uno de los mejores del mundo; Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA en España; Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA; y Fran del Cid, presidente de AJE Asturias.
La cita combinará divulgación, debate y experiencias inspiradoras. Los asistentes podrán conocer cómo la Inteligencia Artificial está transformando sectores tan diversos como las finanzas, la salud, la gastronomía o el emprendimiento.
No te quedes sin tu plaza para participar en una experiencia que une conocimiento, inspiración y futuro.
Es imprescindible registrarse aquí para poder acceder al evento.
Una oportunidad para aprender, inspirarse y conectar
El objetivo del encuentro es fomentar una reflexión constructiva sobre los retos y oportunidades que plantea la IA, abordando su integración en la vida cotidiana, en los negocios y en la gestión de las emociones. Los expertos debatirán sobre cómo convertir la tecnología en una aliada para el crecimiento personal, empresarial y social, y cómo aprender a confiar en ella sin perder la esencia humana que debe guiar su desarrollo.
Además, el acto incluirá una dinámica especial –ChefGPT: los platos del futuro– en la que la creatividad culinaria y la inteligencia artificial se fusionarán en un ejercicio sorprendente que simboliza la convivencia entre innovación y emoción.
Esta cita está dirigida a empresarios, profesionales, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender cómo la IA puede ayudarnos a avanzar.
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón