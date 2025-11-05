La OSPA libera el genio de Bach y Mozart

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) retoma esta semana (el jueves en Avilés y el viernes en Oviedo) sus programas de abono a través de la segunda cita de la temporada. La velada musical, que dará comienzo a las 20.00 horas en ambos casos, lleva por título "Bach Mozart" –en honor a los compositores que monopolizarán el concierto– y estará protagonizado por el violinista y director japonés Shunske Sato.

El concierto, que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, sirve de espacio para que obras de Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart compartan un mismo espacio y se genere un diálogo sinfónico que permita apreciar las influencias entre ambos compositores. Abrirá la velada la "Sinfonía número 1 en mi bemol mayor" K. 16, la primera sinfonía del genio salzburgués escrita con tan solo 8 años. Le siguen la "Fuga número 9 en mi mayor" BWV 878 de "El clave bien temperado" de J. S. Bach –arreglado para cuarteto de cuerda por Mozart– y el célebre "Concierto para violín número 1 en la menor" BWV 1041, también de Bach, donde Sato ejercerá como solista y director.

También Johann Christian Bach (uno de los hijos de Johann Sebastian) gozará de cierto protagonismo mediante la ejecución de la "Sinfonía en sol menor" op. 6 número 6. Esta obra, en el estilo galante que caracterizó buena parte de la producción del germano, se encuentra muy próximo al lenguaje musical de las primeras obras de Mozart, compositor que volverá a sonar desde los escenarios de la Casa de Cultura de Avilés y el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo al final de la velada mediante su "Rondó para violín y orquesta en do mayor" K. 373 y el último movimiento ("Molto allegro") de la "sinfonía número 41 en do mayor" K. 551, más conocida como "Júpiter".

Shunske Sato trabaja habitualmente, como solista o director, en conjuntos de época y orquestas sinfónicas de todo el mundo. Nacido en Tokio, Shunske emigró a los Estados Unidos a los cuatro años, estudiando en la Juilliard School de Nueva York, en el Conservatorio Nacional de Región de París y en la Hochschule für Musik und Theather de Múnich.

Aclamado por su naturaleza versátil e ingeniosa, entre 2013 y 2023 fue director artístico y concertino de la Sociedad Bach de los Países Bajos.

El maestro japonés mantendrá un encuentro con el público (a las 19.15 horas) antes del concierto que se celebrará en Oviedo, en la sala de conferencias número 1 de la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura de Avilés, para el concierto del jueves, y en la taquilla del Auditorio, en horario de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 (la misma tarde del concierto) al precio de 24 euros (patio de butacas) y 21 euros (anfiteatro).