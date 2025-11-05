"Ser padres de acogida es un regalo que nos hace valorar más lo que tenemos"

La pandemia fue el único obstáculo que postergó la llegada del primer niño de acogida en la casa de los Díaz Riesco. Y es que esta familia natural de Grado tuvo que esperar a 2021 para poder acoger, a pesar de haber tomado la firme decisión en 2020. Desde entonces, esta labor se ha convertido en una parte importante de sus vidas. "Acogemos a niños por Amor y como decía Madre Teresa de Calcuta, el fruto del Amor es el servicio. Para nosotros es un acto de entrega a estos niños que carecen de lo más básico, como el cariño, abrazos y palabras tiernas".

Este programa impulsado por el Principado de Asturias con el fin de garantizar una vida mejor a niños vulnerables, es, según cuentan los Diaz Riesco, "una experiencia muy positiva. Nos hace crecer como personas y como familia porque siempre recibimos mucho más que lo que damos", indica Ana Riesco.

"Muchos de los niños llegan con miedo a la gente, no saben lo que es un hogar; es una satisfacción ver el cambio brutal que experimentan tras estar en casa"

En estos hogares los niños agradecen no solo "los juguetes, las chuches... lo que más necesitan es amor", señala esta técnico de prevención, quien sorprende al revelar la difícil situación en la que llegan muchos de estos pequeños. "No hay palabras que puedan describir cómo se encuentran los niños. A veces, con miedo a la gente, sin saber lo que es una familia, un hogar... y el cambio es brutal, les cambia la expresión de la cara, comienzan a disfrutar de la ducha, de la comida en familia, de los juguetes, de los dibujos de la tele, que, aunque parezca extraño, para alguno de ellos, son cosas nuevas. Es una satisfacción enorme empezar a verles felices, tranquilos y relajados. Se les nota en la cara, en el sueño… en todo y para nosotros es un regalo y una bendición poder cuidarles", asegura.

Formación centrada en el menor

Antes de que estos niños conozcan a su familia de acogida, los futuros "padres acogedores" deben realizar una exhaustiva formación con el fin de proporcionarles a los pequeños los mejores cuidados. Entre otros temas, se abordan "desde las distintas fases o comportamientos que pueden presentar los niños, a aspectos legales, conflictos, comportamientos en las redes sociales y sobre todo, en el caso de los padres acogedores, nos enseñan a cómo hacer frente al duelo, ya que cuando el niño se va, la sensación de pérdida es inmensa. Es como si fuera un hijo biológico y hay que tener claro que todo es por ellos y para ellos", recuerda Ana Riesco.

"Recibimos una formación basada en aspectos legales, en comportamientos que pueden presentar los menores o tratamiento en redes sociales"

A pesar de este trago algo amargo, los Díaz Riesco reconocen lo mucho que les ha cambiado ser parte de la vida de estos niños. "Nos hace valorar más lo que tenemos y esto se ve también en la implicación y entrega de nuestros hijos, Mario y Román. No hay mejor manera de enseñar valores a los hijos que con el ejemplo", cuentan.

Una experiencia llena de momentos que son ya parte imborrable de su familia. "Hay muchos instantes que recordamos con cariño. Cuando te dicen al echarles la crema después del baño "te quiero mucho", cuando en la cama te piden "muchos besos", ver su cara cuando abren la nevera, los armarios y ven su ropa, cuando van a la playa, cuando se miran en el espejo y se dan cuenta de lo mucho que han cambiado después de estar con nosotros, les sorprende estar en una casa en la que "no se grita"...¡Hay muchos momentos increíbles!, dice Ana Riesco, emocionada.