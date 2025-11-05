¿Qué papel tenía Claudia Montes, "Miss Asturias", en el PSOE de Gijón? Así la definen sus excompañeros

¿Qué papel desempeñaba la gijonesa Claudia Montes en el PSOE asturiano y, concretamente, en el PSOE de Gijón? Adrián Barbón afirmó que no mantenía con ella una relación cercana, más allá de “visualmente en algún mitin”. Pero la prueba es que intercambió con ella mensajes en la red Instagram, en una conversación en la que ella quiso darle pruebas de presuntas corrupciones en la empresa Logirail, en la que había trabajado, y Barbón la instó a acudir a Fiscalía. Fuentes del Gobierno recalcan que la “amistad” virtual entre en Presidente y la conocida como “Miss Asturias” (ganó el certamen relativo a mayores de 30 años en 2017) se produjo al igual que con otras personas afiliadas al partido o “conocidas” por alguna circunstancia.

Ya cuando el nombre de Claudia Montes apareció en escena, por su relación con José Luis Ábalos, en el PSOE de Gijón se la calificaba como una militante “cíclicamente activa” y un poco descolgada de las actividades generales del partido. “A veces participaba más o menos”, señalaron fuentes socialistas gijonesas.

Pero lo cierto es que Claudia Montes llegó a presentarse a las primarias internas para entrar en las listas del PSOE en el Congreso, un proceso abierto a los afiliados. Los votos recibidos en toda Asturias por los aspirantes constituyen el fundamento con el que el PSOE asturiano constituye su candidatura. Montes no llegó a ser seleccionada.

Fuentes socialistas reconocen que estuvo vinculada al entorno del que fuera candidato a la alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez “Floro”; no directamente con él, sino con personas de su entorno. De hecho, constan fotografías de al menos una cena a la que asiste el candidato y en la que Claudia Montes está presente con otras personas. Fue, presuntamente, en una de esas cenas, según relató la exmilitante socialista en el Senado, en las que expuso las presuntas irregularidades en la filial de Renfe Logirail: “Me dijeron que mejor no me metiese, que se llevaba haciendo 40 años”, declaró.

Claudia Montes llegó a intervenir en actos internos del partido, en los que se respaldaba la candidatura de “Floro” o se la impulsaba internamente. Así lo atestiguan fotografías que ella colgó en sus redes sociales.

Claudia Montes, en pie, en una intervención en el PSOE de Gijón: en la mesa Luis Manuel Flórez "Floro" y Carmen Eva Pérez. / LNE

Pero quizás el momento en el que causó mayor impacto en el partido fue cuando coincidió con el entonces ministro José Luis Ábalos en un mitin en Gijón. En ese acto se hizo varias fotos con Ábalos y sus escoltas, ante dirigentes socialistas asturianos. Según declaró “Miss Asturias”, ahí inició una relación virtual “de amistad” con Ábalos.

También en las redes sociales de Claudia Montes constaron fotografías con Adrián Barbón, similares a las que se tomaría cualquier afiliado del PSOE con el líder socialista asturiano en actos internos o públicos.

Después de trascender su nombre y terminar vinculada al entorno de Ábalos, Montes trató de conseguir respaldo de su partido. Finalmente, se dio de baja del PSOE en una dura carta que reprodujo LA NUEVA ESPAÑA. "Es indignante que el partido de la igualdad no me apoye", dijo entonces.