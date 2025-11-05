La carta desesperada de los pescadores aficionados a Barbón para volver al pedreru: "Estimáu Presidente, queremos pescar andariques"
La asociación invita al dirigente a revisar los informes: "Ye ridículo pensar qu’un puñáu de persones con un palu y una sardina, moyando les pates y n’escasos díes de marea (cuando nun hai vagamar o ta tiempu mui malu) puedan facese con tonelaes de pulpu o andariques
"Estimáu Presidente, queremos volver a pescar andariques y, dende llueu, esperamos que nun se complete la persecución prohibiéndonos capturar pulpu a partir de la próxima veda".
La asociación "Volver al pedreru", liderada por Xuan Xosé Sánchez Vicente y que lucha en defensa de los derechos de los pescadores no profesionales, ha enviado una carta (escrita en asturiano) al presidente del Principado, Adrián Barbón, para pedirle ayuda al sentirse "perseguidos" y también algo de comprensión con su actividad. "Suel dicise que los aficionaos a la pesca, los ciudadanos d’a pie, esquilmen el pedreru y nun tienen control. Bueno, el control, el mesmu, o mayor, que’l que tienen los pescadores profesionales. Per otra parte, ye ridículo pensar qu’un puñáu de persones con un palu y una sardina, moyando les pates y n’escasos díes de marea (cuando nun hai vagamar o ta tiempu mui malu) puedan facese con tonelaes de pulpu o andariques", dicen a Barbón.
La asociación teme que entre los planes del Principado esté vedar el pulpo, que "pasa per una mala temporada" –como pasó en Galicia–, pero que cuando se recupere y se permita de nuevo la pesca ésta siga vetada a los aficionados, como ha pasado con otras: oricios, andaricas, centollos, percebes... "Ye necesario dicer que lo que se fai con eses decisiones ye privatizar la mar. Ye natural que la venta y comercialización tea restrinxía a los profesionales, pero los ‘vivientes de la mar’ son res nullius, nun tienen dueñu", avisan.
Rechazan en "Volver al pedreru" que los pescadores profesionales sean más cuidadosos que los que no e invitan a Adrián Barbón a pedir informes: "Estimáu Presidente, pida que-y enseñen les cifres de paisanos nos pedreros, verá que, salvo nes époques d’oricios, nun llegaben (los datos son de cuando había más xente aficionao, que vienen echándonos poco a poco) a ún per pedreru. Asina que…".
