El Principado premia a Chocolates del Norte, Uromac y la delegación asturiana del CSIC

El Gobierno de Asturias ha concedido los Premios Asturias Economía y Futuro a las compañías Uromac Systems y Chocolates del Norte (Grupo Lacasa), y a la delegación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias. Los galardones, que cumplen su segunda edición, distinguen aquellas empresas e instituciones "por su compromiso con la innovación, la excelencia empresarial, la internacionalización, la investigación y el desarrollo tecnológico".

Estas distinciones, impulsadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de la Agencia Sekuens y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias), se entregarán el jueves 13 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

En la gala también se conocerán los ganadores de los Premios Radar, que celebran su quinta convocatoria y que reconocen las mejores empresas de base tecnológica y proyectos surgidos de investigaciones científicas. Este año se han presentado 40 candidaturas.

Los Radar se distribuyen en las siguientes categorías: Premio Radar spin-off; otorgado al mejor proyecto de investigación con potencial para convertirse en una nueva empresa tecnológica; Premio Radar EBT, concedidos a dos empresas tecnológicas con menos de dos años de actividad; y Premio Radar EBT impacto, destinada a una compañía creada entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 que haya generado impacto económico, social, ambiental y reputacional.