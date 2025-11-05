El Principado respalda la renovación de flotas de 61 empresas de transporte con ayudas de más de 8,4 millones

El Gobierno del Principado ha respaldado a 61 empresas del sector del transporte para renovar sus flotas, instalar puntos de recarga eléctrica y retirar vehículos antiguos. Esta iniciativa, gestionada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha contado con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Entre 2022 y 2025, el Principado ha destinado 8.431.715 euros para la renovación de flotas a través de cinco convocatorias públicas, la última de las cuales se ha resuelto y publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado. Esta última línea de ayudas, dotada con 376.110 euros, beneficiará a cinco empresas para la adquisición de vehículos más eficientes o el achatarramiento de unidades obsoletas. Entre los beneficiados está compañías de transporte de viajeros como Autobuses de Langreo, Pullmans Llaneza o Transportes Zapico, todos del mismo grupo.

Gracias a este programa, en ese periodo se ha facilitado la compra de 78 nuevos vehículos de transporte de viajeros y mercancías, se han instalado 30 puntos de recarga para eléctricos y se ha apoyado el achataramiento de 54 vehículos que superaban los límites de antigüedad y emisiones establecidos. "Estas actuaciones contribuyen a la modernización del parque móvil de vehículos pesados en Asturias y apoyan la transición hacia tecnologías de cero emisiones", señalaron fuentes del Principado, que destacaron que "además de mejorar la competitividad de las empresas beneficiarias, el programa promueve la eficiencia energética y reduce la dependencia de los combustibles fósiles, en línea con los objetivos europeos de descarbonización".