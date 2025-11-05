El Principado respalda la renovación de flotas de 61 empresas de transporte con ayudas de más de 8,4 millones
Las subvenciones de fondos europeos apoyaron la adquisición de 78 vehículos de mercancías y autobuses, y la instalación de 30 puntos de recarga
El Gobierno del Principado ha respaldado a 61 empresas del sector del transporte para renovar sus flotas, instalar puntos de recarga eléctrica y retirar vehículos antiguos. Esta iniciativa, gestionada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha contado con financiación de los fondos europeos Next Generation.
Entre 2022 y 2025, el Principado ha destinado 8.431.715 euros para la renovación de flotas a través de cinco convocatorias públicas, la última de las cuales se ha resuelto y publicado hoy en el Boletín Oficial del Principado. Esta última línea de ayudas, dotada con 376.110 euros, beneficiará a cinco empresas para la adquisición de vehículos más eficientes o el achatarramiento de unidades obsoletas. Entre los beneficiados está compañías de transporte de viajeros como Autobuses de Langreo, Pullmans Llaneza o Transportes Zapico, todos del mismo grupo.
Gracias a este programa, en ese periodo se ha facilitado la compra de 78 nuevos vehículos de transporte de viajeros y mercancías, se han instalado 30 puntos de recarga para eléctricos y se ha apoyado el achataramiento de 54 vehículos que superaban los límites de antigüedad y emisiones establecidos. "Estas actuaciones contribuyen a la modernización del parque móvil de vehículos pesados en Asturias y apoyan la transición hacia tecnologías de cero emisiones", señalaron fuentes del Principado, que destacaron que "además de mejorar la competitividad de las empresas beneficiarias, el programa promueve la eficiencia energética y reduce la dependencia de los combustibles fósiles, en línea con los objetivos europeos de descarbonización".
Suscríbete para seguir leyendo
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón