Queipo acusa a Barbón de “eludir su obligación legal y moral” tras el aviso de “Miss Asturias” y Foro arremete contra sus “cambios de versión”

Después del enfrentamiento en el parlamento asturiano entre el presidente del PP Álvaro Queipo y el presidente del Principado, Adrián Barbón, el líder popular ha insistido en señalar que el jefe del Ejecutivo “eludió su obligación legal y moral” al no investigar y poner él mismo en fiscalía las presuntas irregularidades en la filial de Renfe Logirail que Claudia Montes, exsocialista gijonesa vinculada a José Luis Ábalos, quiso trasladarle. Barbón, tal y como consta en la conversación entre Claudia Montes (conocida como “Miss Asturias”) y el Presidente en Instagram que desveló este periódico, la instó a acudir a la Fiscalía.

Para Queipo, las explicaciones dadas por Barbón están “vacías de contenido” y ha insistido en que dé explicaciones y “si no hizo nada, como parece, presente su dimisión”. El líder del PP ha considerado que Barbón ha “optado por salirse por la tangente” en lugar de aclarar qué hizo con la información que Montes le había trasladado. “Hoy Adrián Barbón ha elegido no contestar en lugar de explicar por qué, conociendo lo que conocía, no se puso inmediatamente a disposición de la Fiscalía o inició él mismo una investigación”, ha manifestado.

El líder popular ha señalado que, a su juicio, Barbón tenía una doble obligación, tanto legal como moral, de actuar ante un posible caso de corrupción. “Legal, porque es una autoridad pública, y cuando un ciudadano se dirige a una autoridad pública con conocimiento de un caso de corrupción, la obligación de cualquier cargo público es ponerse a investigar o ponerlo en manos de la Fiscalía. Y moral, porque Adrián Barbón es secretario general de la Federación Socialista Asturiana y esta señora era una afiliada del Partido Socialista que le advirtió de un caso de corrupción que afectaba a miembros de su propio partido y a empresas públicas del Estado”, ha argumentado.

¿Qué habría hecho Queipo en su caso? Lo aclaró: “Si yo, como presidente del Partido Popular, recibo un correo de una afiliada del partido advirtiéndome de un caso de corrupción dentro de la organización que presido, tengo la obligación de ponerme inmediatamente a investigar de qué se trata y, por supuesto, de llevarlo a la Fiscalía para que siga el trámite oportuno. Eso es lo que no ha hecho Adrián Barbón como secretario general de la Federación Socialista Asturiana y como presidente del Principado de Asturias”, ha dicho.

Queipo ha insistido en que Barbón “no actuó por motivos electorales, ya que las acusaciones se trasladaron un año antes de los comicios autonómicos: “No quiso asumir las consecuencias políticas que podía tener un caso de corrupción que afectaba a su propio partido”, ha afirmado. Y ha hecho extensiva la petición de explicaciones a la Federación Socialista Asturiana.

Pumares (Foro): “Tienen un problema con los correos electrónicos”

Tras la comparecencia ante los medios de Queipo, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha insistido en la petición de explicaciones “claras, convincentes y públicas” sobre las comunicaciones que mantuvo con la exmilitante socialista Claudia Montes. “La situación pone en riesgo la credibilidad de las instituciones asturianas”, ha dicho Pumares, quien ha añadido que el jefe del Ejecutivo “ha contribuido a agravarla con sus cambios de versión”.

“Lo más preciado que tiene cualquier institución es su credibilidad, y cuando un presidente no dice toda la verdad o evita investigar”, se socava esa confianza, ha señalado Pumares, que ha instado a Barbón a “fortalecer la credibilidad de las instituciones”.

Ante la acumulación de presuntas irregularidades tanto del “caso Koldo” como las señaladas por Claudia Montes, Pumares reiteró la necesidad de ”auditar las obras de infraestructuras pendientes en Asturias que dependen del Gobierno central”. Sospecha que “retrasos como el del Vial de Jove o la Autovía del Suroccidente se deban a que alguien no cobró sus mordidas”.

Para Pumares, la respuesta dada por Barbón a Claudia Montes instándole a acudir ella misma a Fiscalía, supone “despacharla”, y ha destacado que “los cargos públicos tienen privilegios, pero también obligaciones”. “Su deber no es escurrir el bulto, sino atender a esas denuncias y actuar”, ha dicho. De hecho se refirió a sí mismo, después de que Foro denunciase por presuntas irregularidades al que fuera fundador del partido, Francisco Álvarez-Cascos, quien finalmente no fue declarado culpable de ninguna de ellas.

“El Gobierno tiene un problema con los correos electrónicos”, ha añadido, en referencia “al correo extraviado que alertaba de una extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo y que no se tramitó”. El diputado forista ha dicho sentir “vergüenza” por la imagen que está proyectando Asturias a nivel nacional.