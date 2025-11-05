Queipo acusa a Barbón de mentir sobre “Miss Asturias” y le exige dimitir; el Presidente replica: “No es amiga mía y le dije que fuese a Fiscalía”

Las comunicaciones de la exmilitante socialista gijonesa Claudia Montes con Presidencia y con el propio Adrián Barbón a través de Instagram, así como las presuntas irregularidades que la también conocida como “Miss Asturias” conocía, han centrado el choque dialéctico entre el presidente del Principado y el líder del PP Álvaro Queipo en la sesión de este miércoles en la Junta General. Queipo ha acusado al jefe del Ejecutivo de “mentir” y de “ordenar a su gabinete falsear información” sobre sus comunicaciones con Claudia Montes. Barbón respondió negando las acusaciones, defendió la transparencia de su gabinete y replicó: “No es mi amiga, y le dije que si tenía pruebas de un delito fuese a la Fiscalía”.

Álvaro Queipo ha modificado la redacción de su pregunta al Presidente, después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase el contenido íntegro de una conversación por mensajes en Instagram entre Claudia Montes y Barbón. Así, el líder del PP pasó de interrogar sobre Presupuestos a referir directamente: “¿Por qué ha mentido con respecto a Claudia Montes?”.

Barbón ha optado por responder a la pregunta inicial, referida a la negociación presupuestaria, de modo que Álvaro Queipo ha aprovechado su tiempo de réplica para afirmar que el jefe del Ejecutivo “ordenó a su gabinete mentir” y “eligió proteger al PSOE antes que defender Asturias”.

Queipo: "Usted ha mentido"

“Señor Barbón, usted ha mentido”, ha asegurado Queipo, añadiendo que “ha mentido a esta Cámara, ha mentido a los asturianos y ha perdido toda credibilidad”. El líder del PP se ha referido a dos cuestiones: primero, los correos que Claudia Montes, quien tenía vínculos con el exministro José Luis Abalos, remitió a la dirección institucional del Presidente, presuntamente advirtiendo de posibles irregularidades en la empresa Logirail, filial de Renfe. En segundo lugar, a la conversación por Instagram que Montes y Barbón mantuvieron, publicada por este periódico.

Queipo leyó el correo remitido por Montes a Presidencia en octubre de 2022. Literalmente, decía así:

"Después de la conversación mantenida con la secretaria procedo a pedirle reunión por escrito. Asunto a tratar una injusticia a raíz de descubrir asuntos en una empresa pública de Asturias y de Madrid en el que están supuestamente, hasta que un juez diga lo contrario, implicadas muchas personas del PSOE. El asunto ya lo saben muchos del partido y la Federación Socialista Asturiana. Espero su respuesta. Reciba un cordial saludo."

El líder del PP ha afirmado que la explicación del Gabinete de Presidencia asegurando que el correo era “confuso” y que se apunta a una posible judicialización del caso no era cierta. “La señora Montes le advierte de implicaciones de miembros del PSOE. ¿Le parece confuso, señor Barbón? Usted ordenó decir que el mensaje era confuso y que no había alarma. Eso es mentir”, ha reprochado Queipo.

"Eligió tapar la corrupción del PSOE"

Además, ha acusado a Barbón de haber “mirado hacia otro lado” pese a conocer “una denuncia de corrupción” y de no haberla remitido a la Fiscalía. “Entre tapar la corrupción del PSOE o defender Asturias, y eligió lo primero”, afirmó. “¿Fue de los primeros en conocer las corruptelas del entorno de Ábalos y decidió callar para no dañar las autonómicas?”, se ha preguntado. “Ha despreciado a los asturianos, mintiéndoles deliberadamente para proteger su partido”.

La siguiente referencia fue a la conversación por Instagram publicada por LA NUEVA ESPAÑA: “¿Por qué mintió y dijo usted no conocerla?”

Queipo ha cerrado su intervención exigiendo la dimisión de Barbón: “Tiene usted una oportunidad de oro para explicar todo esto; y le adelanto que si no es capaz de explicarlo, solo le queda la vía de la dimisión”.

Barbón: "Tengo 140.000 seguidores en redes y no son mis amigos"

Barbón ha respondido con firmeza y devolviendo reproches. Barbón ha afirmado que ya Vox solicitó información sobre los correos a raíz de que un medio digital difundiese uno de los correos. “A Vox se le respondió con un informe completo; usted no pidió nada por escrito”, ha dicho el Presidente, que acusó a los populares de “montar una historia sobre algo que ni siquiera preguntaron”. Y ha recalcado que su gabinete “actuó con transparencia”.

El presidente insistió en que su vínculo con Claudia Montes no es de amistad. “Yo no he dicho nunca que no la conociera, sino que no es mi amiga, dado que ella afirmó públicamente que compartía amistad conmigo. ¿Cómo va a ser amiga mía alguien que tiene que escribirme por Instagram para pedirme una cita?”, ha replicado.

Barbón insistió en cuenta con más de 140.000 seguidores en las redes sociales. “Me escriben y no son mis amigos”, ha señalado. “Trato con muchos ciudadanos, tanto en redes como en la calle. Ese es mi estilo. Pero de ahí a considerar que somos amigos, hay un trecho”, ha añadido.

En su exposición ha insistido en que el correo del Presidente lo gestiona su equipo e insistió, como publicó este periódico, que los correos remitidos por Claudia Montes se referían a un supuesto caso de acoso escolar a su hijo, un problema relacionado con una empresa que no citaba (el correo leído por Queipo) y la petición de una ayuda al alquiler. “En este último correo se identificaba como militante socialista y pedía un trato de favor. Jamás concedo favores a nadie, y mi gabinete lo tiene claro”, ha subrayado Barbón.

“Dije en público lo mismo que en privado”

Respecto a la conversación por Instagram publicada por este periódico, Barbón expresó su satisfacción porque se “haya difundido la conversación completa; demuestra que digo en público lo mismo que en privado: si alguien tiene información sobre un delito, debe ir a la Fiscalía”. Ha insistido en que su actuación fue “coherente y transparente”. Y que “si un ciudadano tiene pruebas de un delito, no debe informar al presidente del Principado, debe denunciarlo ante la Fiscalía”

"Usted habría llamado a la persona para arreglarlo", reprocha a Queipo

En la parte final de su intervención, el presidente ha afirmado que su proceder, recomendando la denuncia ante la Fiscalía “no es tapar; tapar sería hacer lo que probablemente habría hecho usted: llamar a la persona y arreglarlo en privado. Esa es la diferencia entre nosotros”, ha asegurado.