Una reflexión sobre el "reto" de la soledad

La soledad no deseada fue ayer objeto de análisis y reflexión en el marco de un foro impulsado por el Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) y que tuvo como escenario la Cámara de Comercio de Oviedo. "La soledad no deseada es un reto para todos, las Cámaras de Comercio, las administraciones locales y la sociedad civil", destacó Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, en la imagen con José Ángel García Menéndez, tesorero de la Cámara de Comercio.