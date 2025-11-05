Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una reflexión sobre el "reto" de la soledad

La soledad no deseada fue ayer objeto de análisis y reflexión en el marco de un foro impulsado por el Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) y que tuvo como escenario la Cámara de Comercio de Oviedo. "La soledad no deseada es un reto para todos, las Cámaras de Comercio, las administraciones locales y la sociedad civil", destacó Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, en la imagen con José Ángel García Menéndez, tesorero de la Cámara de Comercio.

Una reflexión sobre el "reto" de la soledad

