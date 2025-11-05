Estos son los diez asturianos más ricos según la última lista "Forbes España" que encabeza Amancio Ortega
Carlota Galán, accionista de El Corte Inglés, es la única presencia asturiana entre las 100 grandes fortunas de España
Carlota Galán Ruiz, accionista de El Corte Inglés; la familia gijonesa Alvargonzález, dueña del grupo naviero y portuario Ership, y el piloto ovetense de fórmula 1 Fernando Alonso han vuelto a ser un año más las tres mayores fortunas de Asturias, según la última lista "Forbes", que clasifica los principales patrimonios a nivel nacional y autonómico. En esta edición de 2025, el cuarto puesto del podio asturiano ha correspondido a César Álvarez Álvarez, accionista de El Corte Inglés. Los grandes almacenes, además, explican la única presencia asturiana en la lista de los 100 más acaudalados de España: Carlota Galán Ruiz, viuda de Luis Areces, hermano de Ramón Areces y fallecido en 2013.
Gracias a una fortuna que "Forbes" cifra en 750 millones de euros (50 millones más que en la edición anterior), Galán y su familia ocupan el puesto 67 de la lista nacional, que ha vuelto a encabezar el coruñés Amancio Ortega, fundador y accionista mayoritario del grupo textil Inditex, cuyo patrimonio asciende a 109.900 millones de euros. Su hija Sandra, también accionista de Inditex, es la segunda de la lista, con 10.000 millones.
El tercer puesto del podio nacional corresponde al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino (8.000 millones); seguido del fundador de Mercadona, Juan Roig (7.900 millones); y el asturvenezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (6.200 millones).
En lo que respecta al "top 10" asturiano, a los cuatro primeros ya mencionados les siguen el médico y empresario Víctor Madera, fundador de Quirónsalud (250 millones); Sabino García Vallina, fundador y presidente de la ingeniería TSK (190 millones); Felipe Cosmen Menéndez-Castañedo (miembro de la familia propietaria de Alsa); los cinco hermanos de la familia Masaveu (que conforman la mayor fortuna de Asturias, aunque "Forbes" adjudica 300 millones de euros a cada uno de los hermanos); el presidente de ILAS-Reny Picot, Francisco Rodríguez (150 millones); y el fundador de Kiss FM, Blas Herrero (170 millones).
