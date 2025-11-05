Trail Minero Santa Bárbara, la épica que enlaza las cuencas del Caudal y Nalón

Vuelve el TMSB de Hunosa. El patrimonio industrial y la impactante naturaleza de la cuenca central asturiana tejen el recorrido del Trail Minero Santa Bárbara, una competición dividida en dos pruebas: la carrera larga (maratón), de 42 kilómetros, y la corta –‘speed trail’-, de 16, ambas con meta en el Pozo Sotón, donde habrá un gran ambiente con feria del corredor, música, pantalla gigante, un gran espacio para las duchas… y todas las prestaciones de una gran carrera.

La mina está muy presente a lo largo de la competición. Los participantes atravesarán una galería, escucharán el turullu de la mina, que tradicionalmente recibe y anuncia la salida de los trabajadores del tajo, cuando superen los distintos pozos -San Jorge, Santiago, San Jose, Espinos, Santa Bárbara, San Luis y Carrio- y alcanzarán la meta atravesando la recreación de una galería de avance en el Pozo Sotón, catedral minera declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. Podrán sacarse una foto ‘barrenando’ y se ducharán en la antigua casa de aseos de la explotación.

Corredores en un momento de la carrera / Luis Hernando

El TMSB ofrece premios en metálico a los ganadores: 1.000 euros para los primeros clasificados absolutos de categoría masculina y femenina, 500 los segundos y 300 para ambos terceros. En la carrera corta, las recompensas serán de 250, 100 y 50 euros, respectivamente.

La maratón arranca con el amanecer en las entrañas del Pozo Santiago (Caborana, Aller). El primer reto será superar el picu Cutrifera, situado a 1.064 metros, al que le sigue una imponente bajada. A continuación, los deportistas sobrepasarán los pozos mineros del valle del río Turón (Mieres): Santa Bárbara, Espinos y San José.

Una ocrredora durante el recorrido / Luis Hernando

Superados Turón y la escombrera de Piedrafita, afrontarán cinco kilómetros de subida sin descanso hasta llegar al pico Polio, para bordear después el picu Cogollu y alcanzar el Mayáu Porrín, con unos 1.700 metros positivos.

El castillete del Pozo San Luis (La Nueva, Langreo), rehabilitado como Ecomuseo Valle de Samuño, dará la bienvenida a los corredores abriendo el paso a unos entretenidos kilómetros de subidas y bajadas que desembocarán en la Campa del Abeduriu, de excepcional belleza y que fue una mina a cielo abierto de Hunosa, hoy restaurada. Desde ahí comenzará el descenso a la meta, situada en el Pozo Sotón (El Entrego, San Martín del Rey Aurelio), que les recibirá con animación y un espectacular ambiente de carrera.

Trail Minero Santa Bárbara, la épica que enlaza las cuencas del Caudal y Nalón / Cedida a LNE

HUNOSA ofrecerá el día de la prueba visitas gratuitas al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) para dar a conocer, de una forma didáctica, la historia de la minería en Asturias a quienes aguardan la llegada de los corredores. Reinará el ambiente festivo con la animación de ‘El Demonión’ y habrá puestos de gastronomía ambulante, además de feria de corredor.