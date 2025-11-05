Triste adiós a Rafael Martín del Peso, "gran magistrado y bellísima persona" y "comprometido con la mejora de la justicia asturiana"
El juez, de 67 años, se mantuvo activo al frente de la Sección Séptima de la Audiencia hasta hace dos semanas, mientras se lo permitió la enfermedad
El mundo de la judicatura llora al juez Rafael Martín del Peso (San Esteban, Muros de Nalón, 1958), fallecido ayer en el Hospital San Agustín de Avilés de una larga enfermedad que se agravó en los últimos días.
Martín del Peso era presidente de la sección séptima (civil) de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Asturias. "Siempre será recordado por ser un gran magistrado, comprometido con la mejora de la justicia asturiana, un excelente compañero y una bellísima persona"", resaltó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María López Chamorro, dolido por una "tristísima pérdida". Chamorro transmitió el más sentido pésame a los familiares en su nombre y en el del resto de la carrera judicial.
El magistrado residía en Muros de Nalón y tenía cuatro hijos. Era cuñado, además, del que fuera presidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano. En 1988 se incorporó a la Audiencia Provincial tras haber pasado por Burgo de Osma (Soria), Canarias, Móstoles (Madrid) y los juzgados madrileños de plaza de Castilla. Además de en la judicatura, Martín del Peso también ejerció en el ámbito de la docencia, como profesor de Derecho Romano en la UNED de Soria.
En su currículum figura haber dictado la primera sentencia de Asturias que reconocía una violación dentro del matrimonio, cuando la violencia de género no tenía reconocimiento legal ni contaba con tanta repercusión social. El pasado mayo Rafael Martín del Peso fue homenajeado por el Colegio de Abogados de Oviedo con motivo del II Congreso Nacional de Derecho de Familia, junto al exmagistrado José Antonio Seijas Quintana.
Pese a la enfermedad, Martín del Peso siguió trabajando mientras le fue posible. El Presidente del TSJA se refirió a sus "muchas ganas de seguir trabajando por la justicia asturiana. Hasta hace sólo 15 días aún seguía, con un notable esfuerzo personal, a pleno rendimiento el devenir de la Sección Séptima que presidía, lo que da idea de que estuvo activo infatigablemente hasta que la dura enfermedad se lo permitió"
El funeral tendrá lugar este miércoles a la una de la tarde en la iglesia de San Esteban (Muros de Nalón).
La huella indeleble de Rafa
Luis Roda García
Cuando fallece un amigo, un pariente o un colega que nos supera en edad, nos parece normal. Si su edad coincide con la nuestra, supone un recordatorio de que estamos ya en la lista de espera; pero si quien atraviesa la ultima frontera es más joven que nosotros, lo que se genera es una sensación extraña, como de que hubo un error al confeccionar el escalafón, de que todavía no era la hora, y –por qué no decirlo– hasta de injusticia biológica.
A Rafael todavía le quedaban varios años de actividad, y no tengo la menor duda de que su ausencia se va a notar, del mismo modo que, cuando vino a Gijón destinado a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, su incorporación se tradujo en un incremento global de la calidad de las resoluciones de la Sala, porque su sentido común y su calidad como jurista pronto se hizo notar, y así lo pude comprobar leyendo las sentencias dictadas por esa sección en fase de apelación hasta el momento de mi propia jubilación como titular del Juzgado de Primera Instancia nº 4.
Este fallecimiento demasiado temprano me recuerda el de otros de amigos y colegas de las Secciones Séptima y Octava –como la de mi amigo Bernardo Donapetry, o la de Pepe Pallicer, con quien compartí aula en la Escuela Judicial cuando aún radicaba en Madrid– que hasta me hicieron pensar en un "mal fario" extraño que afectaba a las dos Salas, y no solo a los Magistrados, sino también a los Secretarios. Evidentemente, no fue por un temor irracional por lo que decidí quedar en el Juzgado hasta el final y no trasladarme a la Audiencia, ya que la justicia de instancia me gustaba más que la de apelación, y mi estancia en la Audiencia de San Sebastián en el año 1986 me confirmó en que estaba completamente acertado al elegir un juzgado en lugar de una sala, pero también pienso que quizás perdí la oportunidad de aprender de él, ya que era tan notorio su nivel de conocimientos que los debates acerca de la procedencia de confirmar o revocar una resolución tenían que ser interesantísimos.
Los que todavía siguen en activo van a echar de menos su presencia en el Palacio de Justicia con su casi inseparable sombrero, y también el gesto siempre sonriente cuando iba o venía de tomar el café de media mañana. Es una pena que no haya conseguido su deseo de acceder a la Sala Primera del Tribunal Supremo, deseo que manifestaba de modo absolutamente normal y natural, al contrario de algunos colegas que, en prevención de no ser suficientemente votados por el Consejo General del Poder Judicial, disimulaban su interés o quitaban importancia a no haber sido seleccionados.
La Sala Primera del Tribunal Supremo se lo ha perdido, pero también la Justicia –así, con mayúscula–, y eso sí que es una pena que ya no tiene solución. Pero no se borrará la huella que ha dejado en quienes le conocimos y en los profesionales del derecho que trataron con él. Seguro que está descansando en paz. Se lo merecía.
Un buen amigo y magnífico compañero
José Manuel Terán
A primera hora de esta mañana (por ayer), su esposa Isabel me ha trasmitido la triste noticia del fallecimiento de Rafa, que nos ha dejado de forma sorpresiva e inesperada. A pesar de ser conscientes de tu enfermedad y enérgica lucha contra ella, decidiste permanecer en activo desempeñando tu profesión hasta el último momento. De ahí que hoy hemos quedado en shock, sin palabras.
Nos deja un gran profesional del Derecho, un magnífico compañero, y un buen amigo. Magistrado, Académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y presidente del Jurado de Expropiación de Asturias, magnífico jurista, que ha transmitido todo su conocimiento, fino olfato y rigor jurídico, a través de infinidad de resoluciones, labores de docencia, ponencias, monografías, etc. Imposible glosar tu figura en los 43 años al servicio a la Administración de Justicia.
Magnífico compañero, de ello podemos dar fe quienes integramos la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, que llevamos años trabajando a tu lado. Al igual que pueden hacerlo el resto de Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), e integrantes de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, profesionales del derecho, que tuvieron ocasión de conocerte.
Un buen amigo, de grandes cualidades personales, puesto que nuestra relación iba mucho más allá de la meramente profesional, compartiendo tu fina ironía y sentido del humor, tus inquietudes literarias, cinematográficas, etc.; preocupado por estar siempre a tu lado y apoyarte en los momentos difíciles; dedicado siempre a tu esposa y familia. Rafa, hoy es un día muy triste y te vamos a echar muchísimo de menos, pero tu recuerdo y todos los buenos momentos que hemos compartido, permanecerán siempre en nuestro corazón.
Un abrazo enorme para Isabel, tu queridísima esposa, para tus hijos Eduardo, Cristina, Luis y Julia y para el resto de tu familia.
