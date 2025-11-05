Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uromac, Chocolates del Norte y la delegación del CSIC, premios "Asturias Economía y Futuro"

La entrega de los galardones de la consejería de Ciencia se celebrará el 13 de noviembre en Oviedo

Operarios de Uromac fabrican un vehículo ferroviario en la nave de la compañía en el polígono de Barres. | TANIA CASCUDO

Operarios de Uromac fabrican un vehículo ferroviario en la nave de la compañía en el polígono de Barres. | TANIA CASCUDO

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Las compañías Uromac Systems y Chocolates del Norte (Grupo Lacasa) y la delegación institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias serán las galardonadas en la segunda edición de los premios "Asturias Economía y Futuro", una iniciativa impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de la Agencia Sekuens y el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) y que distingue a empresas e instituciones por su compromiso con la innovación, la excelencia empresarial, la internacionalización, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Los galardones se entregarán el jueves 13 de noviembre, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, bajo el lema "Asturias, escenarios de futuro".

El jurado ha destacado la labor de tres entidades por su contribución al desarrollo económico y tecnológico de la comunidad:

Uromac Systems. Esta compañía de Castropol ha sido galardonada por combinar especialización, innovación y sostenibilidad en el sector ferroviario, con una destacada proyección internacional. "Su trabajo refuerza la imagen de Asturias como referente en tecnología y maquinaria especializada", destacó el jurado sobre esta compañía centrada en la fabricación de vehículos especiales para el mantenimiento y reparación de líneas de tranvía, metro y tren.

Chocolates del Norte (Grupo Lacasa). Recibe el reconocimiento "por la expansión y consolidación de sus instalaciones en España, especialmente en la planta de Meres (Siero), que impulsa la economía local mediante una sólida red de proveedores". Además, el jurado destacó que su modelo empresarial apuesta por la innovación, la calidad y la sostenibilidad, convirtiéndose en un motor económico y un referente del sector. Chocolates del Norte produce en Meres diferentes variedades de turrones y pasta de cacao para productos tan populares como los Lacasitos o los Conguitos.

Delegación Institucional del CSIC en Asturias. Se le concede el premio "por su papel clave en el desarrollo económico y social del Principado". El CSIC destaca, según el jurado, por su colaboración con universidades, administraciones y empresas, promoviendo la transferencia de conocimiento y la innovación en áreas estratégicas para el futuro de la comunidad.

Los premios "Asturias Economía y Futuro" incluyen también los Premios Radar, que celebran su quinta convocatoria. Estos galardones, promovidos por CEEI Asturias, reconocen las mejores empresas de base tecnológica y los proyectos surgidos de la investigación más prometedores. Este año se han presentado 40 candidaturas y los ganadores se anunciarán en la la gala del 13 de noviembre.

Adiós en San Esteban a Rafael Martín del Peso, "un jurista de referencia", "independiente de verdad" y "buen persona"

Queipo acusa a Barbón de mentir sobre “Miss Asturias” y le exige dimitir; el Presidente replica: “No es amiga mía y le dije que fuese a Fiscalía”

En 2026 no solo suben las pensiones: el inesperado sector (que suma afiliados en Asturias) que va a disfrutar de un aumento de salario de un 7,25% tras firmarse el acuerdo

El Principado premia a Chocolates del Norte, Uromac y la delegación asturiana del CSIC

Sonia Moreno: «Marruecos ha tenido suerte con Trump, lo que está ocurriendo ahora con el Sáhara es la contrapartida por su reconocimiento de Israel»

Uromac, Chocolates del Norte y la delegación del CSIC, premios "Asturias Economía y Futuro"

La paradoja del emprendimiento en Asturias: crece el ánimo de montar negocios, pero los proyectos no cuajan

Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón

