Vox pide en la Junta una auditoría de los cribados de cáncer

El grupo parlamentario de Vox defenderá la próxima semana en la Junta General del Principado una proposición no de ley para solicitar una auditoría integral del Servicio de Salud del Principado (SESPA) "con el objetivo de detectar los fallos en los protocolos de cribado de cáncer y garantizar la fiabilidad de todo el sistema de prevención sanitaria en Asturias".

Vox da este paso después de que ayer la consejera de Salud, Conchita Saavedra, defendiera en el Parlamento regional que "el programa de detección de cáncer de mama en Asturias funciona y cada día mejora". La doctora Saavedra precisó que el Hospital de Jarrio "no ha sido olvidado ni relegado" y tiene una condición "estratégica" para las políticas de salud pública, en el contexto de una región que "no es Andalucía" en este aspecto.

Saavedra realizó estas valoraciones en el Pleno de la Junta en respuesta a la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, previa a otra pregunta planteada por Vox, sobre el mismo asunto. La diputada de este partido, Sara Álvarez Rouco, aseveró que su formación lleva meses alertando de esta situación y ha registrado ya dos proposiciones no de ley sobre la materia, una de ellas el pasado 28 de octubre, que se defenderá en la comisión de Salud el próximo jueves, día 13. Con esta iniciativa, Vox insiste en "un requisito que debería ser habitual en un país como España, como es el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y se garantice el derecho de todas las mujeres a una atención temprana y segura". n