Vox pide en la Junta una auditoría de los cribados de cáncer
La consejera de Salud sostiene que el programa de detección de Asturias "funciona" y que el Hospital de Jarrio "no ha sido relegado"
P. Á. / Agencias
El grupo parlamentario de Vox defenderá la próxima semana en la Junta General del Principado una proposición no de ley para solicitar una auditoría integral del Servicio de Salud del Principado (SESPA) "con el objetivo de detectar los fallos en los protocolos de cribado de cáncer y garantizar la fiabilidad de todo el sistema de prevención sanitaria en Asturias".
Vox da este paso después de que ayer la consejera de Salud, Conchita Saavedra, defendiera en el Parlamento regional que "el programa de detección de cáncer de mama en Asturias funciona y cada día mejora". La doctora Saavedra precisó que el Hospital de Jarrio "no ha sido olvidado ni relegado" y tiene una condición "estratégica" para las políticas de salud pública, en el contexto de una región que "no es Andalucía" en este aspecto.
Saavedra realizó estas valoraciones en el Pleno de la Junta en respuesta a la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, previa a otra pregunta planteada por Vox, sobre el mismo asunto. La diputada de este partido, Sara Álvarez Rouco, aseveró que su formación lleva meses alertando de esta situación y ha registrado ya dos proposiciones no de ley sobre la materia, una de ellas el pasado 28 de octubre, que se defenderá en la comisión de Salud el próximo jueves, día 13. Con esta iniciativa, Vox insiste en "un requisito que debería ser habitual en un país como España, como es el cumplimiento de los protocolos sanitarios, y se garantice el derecho de todas las mujeres a una atención temprana y segura". n
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Las mastodónticas cifras de las oposiciones que se avecinan en Asturias: para empezar, más de 43.000 aspirantes el próximo fin de semana en Gijón
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas