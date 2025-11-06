Aditya Mittal señala que el arancel al acero en la UE permitirá "invertir con confianza en el futuro"

ArcelorMittal ve "con optimismo" las perspectivas para la siderurgia en 2026, incluso en Europa. El CEO de la compañía, Aditya Mittal, señaló que la propuesta de la Comisión Europea para proteger al acero con el endurecimiento de los aranceles "reforzará la capacidad de la industria siderúrgica" en la UE en incluso permitirá "invertir con confianza en el futuro". La declaración tiene calado porque la multinacional tiene en suspenso sus principales planes de descarbonización en Europa y en Asturias están pendientes los proyectos de la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) de Gijón y el horno eléctrico de Avilés. No obtante, la compañía advierte que abandonará los negocios "con mayores costes".

ArcelorMittal ha presentado sus resultados hasta septiembre. La multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un avance del 72% en comparación con el resultado contabilizado por la siderúrgica en el mismo periodo del año anterior. Hasta el mes de septiembre, las ventas de ArcelorMittal sumaron un total de 46.381 millones de dólares (40.375 millones de euros), un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) retrocedió un 8,3%, hasta 4.948 millones de dólares (4.307 millones de euros).

Solo en el tercer trimestre, la multinacional obtuvo un beneficio neto atribuido de 377 millones de dólares (328 millones de euros), un 31,4% por encima del resultado registrado en el tercer trimestre de 2024, mientras que sus ventas aumentaron un 3%, hasta los 15.657 millones de dólares (13.629 millones de euros).

"La sociedad ha presentado resultados resilientes para un trimestre típicamente débil debido a factores de carácter estacional", señaló Aditya Mittal, que apuntó que el hecho más relevante registrado durante el trimestre fue la propuesta presentada por la Comisión Europea para endurecer las medidas comerciales, con una reducción a casi la mitad en cuota de importaciones libres de aranceles y unos gravámenes para resto de hasta el 50%. "Una vez aprobadas, estas medidas contribuirán a reforzar la capacidad de la industria siderúrgica para mejorar el índice de utilización de sus capacidades de producción, mejorar la rentabilidad e invertir con confianza en el futuro", afirmó Aditya Mittal.

No obstante, el grueso de las inversiones de ArcelorMittal sigue concentrándose en países como Brasil, India, Liberia o Estados Unidos, a la espera de que se materialice el plan de la Comisión Europea. "Confiamos en la rápida aprobación y aplicación de la propuesta, así como en que se lleven a cabo favorables revisiones del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono", afirmó Aditya Mittal. Además, el dirigente advirtió que la evolución de la empresa irá hacia una mayor rentabilidad del capital, "centrando nuestras inversiones estratégicas en mercados con bajos costes y alto valor añadido y abandonando actividades con mayores costes".

La multinacional siderúrgica tiene "perspectivas positivas" de cara al próximo año y también a largo plazo. Señala que a través de su cartera mundial de instalaciones de producción está excepcionalmente bien posicionada para aprovechar el crecimiento de la demanda de acero previsto, incluyendo el acero necesario para la transición a nuevas energías y nuevos sistemas de movilidad, para el desarrollo y la modernización de infraestructuras y en defensa. "A pesar de la compleja coyuntura de los mercados y la persistencia de los efectos adversos derivados de las medidas arancelarias, observamos indicios de estabilización y vemos con optimismo las perspectivas para nuestras actividades en el año 2026, en el que contaremos con políticas industriales más favorables en diversos mercados clave”, aseguró Aditya Mittal.