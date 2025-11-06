ArcelorMittal vuelve a intentar por segunda vez el encedido del horno alto "B" de Gijón, clave para la siderurgia asturiana

ArcelorMittal volvió a intentar en la tarde de ayer arrancar el horno alto "B" de Gijón mediante la técnica de la oxilanza después de que el pasado martes fracasara el primer intento. A última hora de la tarde de ayer, esta instalación clave para la producción siderúrgica en Asturias se estaba calentando sin incidencias.

El horno alto "B" de Gijón lleva trece días sin actividad. Se apagó el pasado 23 de octubre tras fracasar los intentos para estabilizar la instalación. Una semana antes había sufrido varios incendios después de retomar la actividad tras la parada técnica del verano.

Las labores para arrancar el horno alto son muy complejas puesto que se corre el riesgo de dañar la instalación si se producen cambios bruscos de temperatura. Por ello se utiliza el método de la oxilanza, que consiste en la introducción en el horno alto de oxígeno y gas propano mediante un tubo (lanza en el argot siderúrgico) que se inyecta en una de las piqueras de la instalación, que es por donde se extrae el arrabio. La mezcla de oxígeno y propano permite arrancar el horno en condiciones teóricamente estables.

En la tarde del pasado martes se intentó encender el horno con una oxilanza en la piquera sur, pero el intento fracasó. La operación se repitió en la tarde de ayer y, a última hora, se estaba calentando el horno. Si todo va bien, en un periodo de 36 horas podría hacerse el primer sangrado (extracción de arrabio) y en poco más de una semana recuperar la actividad.

En estos momentos la siderurgia asturiana opera con una único horno alto, el "A" de Gijón, que trabaja a plena carga pese a que su vida útil está muy próxima a caducar.