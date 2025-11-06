En Arriondas es tiempo de castañas: disfruta este sábado del certamen con este fruto seco como protagonista y de los mejores productos de la huerta

Este fin de semana, Arriondas inicia su tradicional Certamen de la Castaña y Productos de la Huerta. En esta XXXIV edición, la plaza Venancio Pardo acogerá la jornada "Descubriendo los Alimentos del Paraíso Natural", donde los asistentes podrán disfrutar de un "minimercáu" organizado por esta marca de garantía del Principado.

La cita es este sábado, 1 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas. Un evento para todos los amantes de la buena gastronomía y con el sello de calidad de Alimentos del Paraíso Natural.

Alimentos del Paraíso Natural

“Alimentos del Paraíso Natural” es una marca de garantía, titularidad del Principado de Asturias. Tiene como finalidad distinguir en el mercado determinados productos agroalimentarios y pesqueros destinados al consumo humano, que producidos y/o elaborados en el Principado de Asturias, reúnan unas condiciones y cumplan unos requisitos que garanticen a los consumidores unos productos únicos y exclusivos elaborados en Asturias.

Un tesoro por descubrir

Asturias es única por su tierra pura y fértil, por su bravo mar y su costa escarpada. Por sus alta montañas, por sus ríos y bosques frondosos. Tan solo un Paraíso como Asturias puede brindar un abanico de alimentos tan ricos y auténticos. Disfruta de un tesoro gastronómico digno del Paraíso.

Sinónimo de calidad

Para poder distinguir productos de Alimentos del Paraíso Natural es esencial conocer su etiquetado, pues todo producto amparado debe llevar el logotipo oficial de la marca, así como un número de autorización que facilita su identificación en el lineal y que aporta seguridad en la compra.

La marca agrupa una serie de productos muy amplia, combinando los de Denominación de Origen Protegida; como puede ser el Queso Cabrales, el Gamonéu, Afuega'l Pitu, el Queso Casín o la Sidra de Asturias y el Vino de Cangas, con productos de Indicación Geográfica Protegida, como es la Ternera Asturiana, la Faba Asturiana, el Chosco de Tineo y el Queso Los Beyos. A estos últimos se les suma también otros como la verdina de Asturias, el chorizo, morcilla y compango asturiano, huevos camperos, miel, marañuelas, arándanos o kiwis.