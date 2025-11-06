El asturiano Luis Felipe Fernández, premiado por la Asociación Española de Científicos
La institución premia al fundador del Foro de la Comunicación y Escuela por "fomentar vocaciones científicas"
La Asociación Española de Científicos (AEC) ha distinguido al asturiano Luis Felipe Fernández, fundador del Foro Comunicación y Escuela, en la categoría Divulgación de la Ciencia, por “su labor pionera en el ámbito educativo, que ha permitido acercar referentes profesionales en el ámbito científico y en otros sectores clave de la sociedad a estudiantes del medio rural, contribuyendo a fomentar vocaciones científicas y a reducir desigualdades sociales”.
La candidatura de Luis Felipe Fernández será presentada por Enrique de la Rosa, investigador científico del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC) y vicepresidente de la AEC.
La entrega de esta distinción tendrá lugar el jueves 20 de noviembre en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, con motivo de la XXVII Edición de las Placas de Honor AEC 2025.
En la modalidad Científicos y científicas destacados, se ha distinguido a la Dra. María Isabel Fariñas Gómez, catedrática del Departamento de Biología Celular y Parasitología de la Universitat de València; al Dr. Ángel Carbonell Barrachina, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández de Elche; y a la Dra. Cecilia Gotor Martínez, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla.
Asimismo, la Asociación ha otorgado la Placa de Honor AEC 2025 a la Dra. Nuria Quiles Puchalt, investigadora en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, en la modalidad de Jóvenes Investigadores.
